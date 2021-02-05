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Политика

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира создано в Нижегородской области

12 февраля 2021 15:28  [94] Политика

Фото: сайт правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира создано в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, глава региона Глеб Никитин подписал указ об объединении двух структурных подразделений правительства - департамента лесного хозяйства и комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.

В результате в структуре органов исполнительной власти области появилось министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Указом губернатора возглавил это ведомство Роман Воробьев, который ранее возглавлял департамент лесного хозяйства. В связи с реорганизацией комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира возглавлявший его Николай Бондаренко покинул должность.

"Решение об объединении департамента и комитета - часть общей работы по повышению эффективности органов госвласти региона. Чем меньше ресурсов тратится на организационные вопросы, тем больше времени и средств можно уделить текущей операционной работе", - сказал губернатор Глеб Никитин, комментируя свое решение.

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