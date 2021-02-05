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Политика

Нижегородские и Тюменские власти договорились о промышленном сотрудничестве регионов

12 февраля 2021 18:23  [52] Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 февраля провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ходе встречи обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество субъектов федерации.

"У наших регионов активное торгово-экономическое взаимодействие, но вместе с тем есть куда развиваться. В частности, это касается производства промышленного оборудования и других продуктов для нефтегазового комплекса. Все необходимые компетенции и возможности у наших предприятий есть. Это может дать новый импульс роста для наших регионов. Считаю, что нам нужно подготовить новое, более предметное соглашение о сотрудничестве. Тюменская область играет большую роль в жизни страны, и мы очень заинтересованы в укреплении партнерских отношений", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что особым направлением сотрудничества должно стать взаимодействие Нижегородского и Тюменского научно-образовательных центров для реализации совместных проектов в сфере промышленного производства.

Александр Моор поддержал инициативу о сотрудничестве регионов.

"Потенциал промышленности Нижегородской области – колоссальный. Научная база оборонно-промышленного комплекса также уникальна. Я уверен, что мы сможем совместно решить вопросы импортозамещения и производства продукции, которая будет востребована нефтегазовой отраслью и ТЭК", - считает губернатор Тюменской области.

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Теги:
Глеб Никитин Промышленность
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