Глеб Никитин принял участие в открытии "Хулиганодома" Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 февраля принял участие в открытии центра наставничества для подростков "Хулиганодом". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Центр расположен в Нижнем Новгороде на ул.Бекетова, 48. Он был создан в рамках программы благотворительного фонда "Жизнь без границ" - "Наставничество без границ", партнера проекта "800 добрых дел".

"Работа в Нижегородской области ведется при поддержке Фонда президентских грантов. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал важность возрождения института наставничества. Здесь мы видим все аспекты этой работы: индивидуальное наставничество, обучение наставничеству, совместное времяпрепровождение. Наставники нередко в процессе этой деятельности становятся приемными родителями, а подопечные обретают семью. В "Хулиганодоме" они могут пообщаться, позаниматься творчеством, попробовать себя в различных направлениях, например, в кулинарии", - рассказал Глеб Никитин.

"Мне хочется поблагодарить всех, кто работал над созданием "Хулиганодома". Такие практики помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, необходимо тиражировать, как на уровне региона, так и страны в целом", - добавил губернатор.

Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, администрация города предоставила безвозмездно помещение для размещения центра.

"Пообщался с детьми. Никакие, конечно же, они не хулиганы, а хорошие ребята, которым мы сейчас можем и должны помочь с выбором будущего пути. Здесь есть место и для размещения ресурсного центра наставничества над детьми и подростками, и центра самоопределения подростков", - добавил Юрий Шалабаев.

СПРАВКА:

"Хулиганодом" - это место, где каждый подросток с непростой судьбой может найти себе доброго наставника, пройти бесплатные мастер-классы или провести время за чтением книг. Идея создать такой центр принадлежит благотворительному фонду "Жизнь без границ", который является фондом-партнером проекта "800 добрых дел". Помимо подростков из детских домов и подростков, испытывающих трудности в общении со сверстниками и взрослыми, "Хулиганодом" будет работать и для тех, кто хочет стать наставником для детей. На базе центра наставничества будет работать Школа наставников. Кроме того, "Хулиганодом" станет площадкой для стажировки специалистов, работающих с подростками, из Нижнего Новгорода и других городов страны.