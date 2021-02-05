"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
12 февраля 2021 18:48  [62] Глеб Никитин принял участие в открытии "Хулиганодома"
12 февраля 2021 18:11  [80] Нижегородские власти объяснили необходимость выбора перевозчика на трамвайные маршруты
12 февраля 2021 17:14  [128] Вирус АЧС обнаружен у кабана в Пильнинском районе
12 февраля 2021 16:31  [103] Председатель ЗС НО Евгений Люлин запустил в своих соцсетях рубрику интересные "ФАКТЫ 800"
12 февраля 2021 16:16  [139] Детеныш зебры родился в нижегородском зоопарке
12 февраля 2021 15:56  [196] Проезд фур по Мызинскому мосту в непогоду может быть запрещен
12 февраля 2021 15:04  [103] Дефектоскоп поступил в лабораторию АПЗ
12 февраля 2021 14:56  [157] Стационарные валидаторы в нижегородских автобусах установят к весне
12 февраля 2021 14:10  [165] Тягачи дежурят на Мызинском мосту для обеспечения проезда транспорта
12 февраля 2021 13:43  [636] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 21 районе Нижегородской области
Общество

Глеб Никитин принял участие в открытии "Хулиганодома"

12 февраля 2021 18:48  [62] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 февраля принял участие в открытии центра наставничества для подростков "Хулиганодом". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Центр расположен в Нижнем Новгороде на ул.Бекетова, 48. Он был создан в рамках программы благотворительного фонда "Жизнь без границ" - "Наставничество без границ", партнера проекта "800 добрых дел".

"Работа в Нижегородской области ведется при поддержке Фонда президентских грантов. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал важность возрождения института наставничества. Здесь мы видим все аспекты этой работы: индивидуальное наставничество, обучение наставничеству, совместное времяпрепровождение. Наставники нередко в процессе этой деятельности становятся приемными родителями, а подопечные обретают семью. В "Хулиганодоме" они могут пообщаться, позаниматься творчеством, попробовать себя в различных направлениях, например, в кулинарии", - рассказал Глеб Никитин.

"Мне хочется поблагодарить всех, кто работал над созданием "Хулиганодома". Такие практики помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, необходимо тиражировать, как на уровне региона, так и страны в целом", - добавил губернатор.

Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, администрация города предоставила безвозмездно помещение для размещения центра.

"Пообщался с детьми. Никакие, конечно же, они не хулиганы, а хорошие ребята, которым мы сейчас можем и должны помочь с выбором будущего пути. Здесь есть место и для размещения ресурсного центра наставничества над детьми и подростками, и центра самоопределения подростков", - добавил Юрий Шалабаев.

СПРАВКА:
"Хулиганодом" - это место, где каждый подросток с непростой судьбой может найти себе доброго наставника, пройти бесплатные мастер-классы или провести время за чтением книг. Идея создать такой центр принадлежит благотворительному фонду "Жизнь без границ", который является фондом-партнером проекта "800 добрых дел". Помимо подростков из детских домов и подростков, испытывающих трудности в общении со сверстниками и взрослыми, "Хулиганодом" будет работать и для тех, кто хочет стать наставником для детей. На базе центра наставничества будет работать Школа наставников. Кроме того, "Хулиганодом" станет площадкой для стажировки специалистов, работающих с подростками, из Нижнего Новгорода и других городов страны.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph