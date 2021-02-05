Восемь вагонов поезда сошли в Нижегородской области из-за нарушений ПДД автомобилистом Происшествия

Восемь вагонов грузового поезда сошли у железнодорожного переезда ст. Шеманиха в Нижегородской области из-за грубого нарушения ПДД автомобилистом, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

На регулируемом переезде 12 февраля в 18:00 без дежурного работника на станции Шеманиха двухпутного электрифицированного участка Котельнич-1 - Нижний Новгород произошло столкновение автомобиля с восьмым вагоном от начала хвостовой части грузового поезда.

В результате ДТП с рельсов сошли восемь порожних вагонов, нарушен габарит обоих путей, повреждена опора контактной сети.

Отметим, что для ликвидации последствий на место ЧП направлены восстановительные поезда со станций Нижний Новгород и Шахунья.

Ожидаются задержки пассажирских поездов.

Горьковская железная дорога прилагает все усилия для устранения последствий ДТП в кратчайшие сроки и призывает водителей автотранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Информацию о графике движения поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00.