Восемь вагонов поезда сошли в Нижегородской области из-за нарушений ПДД автомобилистом

Восемь вагонов грузового поезда сошли у железнодорожного переезда ст. Шеманиха в Нижегородской области из-за грубого нарушения ПДД автомобилистом, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
На регулируемом переезде 12 февраля в 18:00 без дежурного работника на станции Шеманиха двухпутного электрифицированного участка Котельнич-1 - Нижний Новгород произошло столкновение автомобиля с восьмым вагоном от начала хвостовой части грузового поезда.
В результате ДТП с рельсов сошли восемь порожних вагонов, нарушен габарит обоих путей, повреждена опора контактной сети.
Отметим, что для ликвидации последствий на место ЧП направлены восстановительные поезда со станций Нижний Новгород и Шахунья.
Ожидаются задержки пассажирских поездов.
Горьковская железная дорога прилагает все усилия для устранения последствий ДТП в кратчайшие сроки и призывает водителей автотранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.
Информацию о графике движения поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00.
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