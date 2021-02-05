Более 13,5 тысяч нижегородцев приняли участие в "Лыжне России-2021" Спорт

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 13,5 тысяч нижегородцев приняли участие в "Лыжне России-2021". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 39-я массовая лыжная гонка состоялась13 февраля в ЖК "Окский берег". В ней приняли участие 13,5 тыс жителей Нижегородской области, при этом более 4,5 тыс человек вышло на старт в Нижнем Новгороде. При этом 1,5 тыс человек в связи с ограничениями по распространению коронавирусной инфекции вышли на старт в режиме онлайн.

По словам главы региона Глеба Никитина, лыжи - один из самых любимых видов спорта в регионе. "Приятно видеть, что столько участников ежегодно выходят на старт по всей области. Мы обязательно будем развивать лыжный спорт в регионе, сохраняя то, что было сделано раньше, и создавая новые возможности", - сказал губернатор.

Отмечается, что массовый старт состоялся на дистанциях 5 и 10 километров. Также прошел забег почетных гостей и брендированный забег среди представителей нижегородских предприятий.

Напомним, в прошлом году в "Лыжне России" приняли участие порядка 10 тысяч человек. Гонки прошли на дистанции в 5 и 10 км.