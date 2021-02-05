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НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов
Нижегородская "Чайка" вышла в плей-офф Кубка Харламова. Об этом сообщили в команде.
Согласно информации, попасть в весеннюю часть сезона подопечным Николая Воеводина удалось благодаря победе "Мамонтов Югры" над "Омскими Ястребами". Теперь нижегородцы ни при каких условиях не опустятся ниже восьмого места регулярного чемпионата сезона 2020/2021.
Сейчас нижегородская молодёжка возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 72 очками, на один балл отстаёт ближайший преследователь – "Ирбис".
По словам вратаря "Чайки" Егора Громовика, на игру команды досрочный выход никак не повлияет, ведь целью в этом сезоне является Кубок Харламова.
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