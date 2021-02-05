фото: https://vk.com/nnbasket
НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов
Три игрока БК "НН" выступят в Матче всех звёзд Единой Лиги ВТБ. Об этом сообщили в баскетбольном клубе.
Согласно информации, "нижегородцев" представят Антон Астапкович, Артём Комолов и Евгений Бабурин.
Матч состоится уже сегодня. Начало мероприятия в 16:00, а самой игры в 18:00.
Спортсмены уже размялись на утренней тренировке.
Отмечается, что сразу три игрока, приглашённые на Матч всех звёзд, — это рекорд для команды.
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