Три игрока БК "НН" выступят в Матче всех звёзд Спорт

фото: https://vk.com/nnbasket

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Три игрока БК "НН" выступят в Матче всех звёзд Единой Лиги ВТБ. Об этом сообщили в баскетбольном клубе.

Согласно информации, "нижегородцев" представят Антон Астапкович, Артём Комолов и Евгений Бабурин.

Матч состоится уже сегодня. Начало мероприятия в 16:00, а самой игры в 18:00.

Спортсмены уже размялись на утренней тренировке.

Отмечается, что сразу три игрока, приглашённые на Матч всех звёзд, — это рекорд для команды.