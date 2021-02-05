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Общество

Зимнюю "перепись" диких животных ведут в Нижегородской области

14 февраля 2021 17:26  [99] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Зимнюю "перепись" диких животных ведут в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, зимний маршрутный учёт продлится до 28 февраля. Госохотиспекторы, охотпользователи и охотники уже прошли примерно 7 тыс. км. для "переписи" охотничьих ресурсов.

Отмечается, что эта процедура необходима для определения лимитов на их добычу, без ущерба для популяции. Также на основании полученных данных будут сделаны выводы, какие виды нуждаются в помощи, где необходимо создать воспроизводственные участки с ограничением охоты или где нужно увеличить прикорм.

Охотников к участию в учёте мотивируют предоставлением льготных разрешений на охоту. По данным Госохотнадзора, в 2020 году 70% льготных разрешений на добычу ценных видов было разыграно среди охотников, выполнивших биотехнические мероприятия.

Кстати, 14 февраля отмечается День Святого Мученика Трифона - покровителя охотников и рыболовов.

Напомним, что в новой редакции, утверждённой губернатором Глебом Никитиным, в регионе действует программа "Охрана животного мира Нижегородской области". Её цель обеспечить сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания.

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Теги:
Животные Охота
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