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Общество

Почти 30 тыс. Covid-пациентов перевезли бригады Нижегородского центра медицины катастроф с начала пандемии

14 февраля 2021 18:35  [107] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Почти 30 тыс. Covid-пациентов перевезли бригады Нижегородского территориального центра медицины катастроф с начала пандемии (с марта 2020 года). Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона.

Статистика эвакуаций включает в себя не только транспортировку заболевших в стационар или из одной больницы в другую, но и доставку в медицинские организации для прохождения компьютерной томографии легких, в том числе тех, кто лечился амбулаторно, то есть в домашних условиях.

Также бригады анестезиологии-реанимации Центра эвакуировали 45 наиболее тяжелых пациентов из Covid-госпиталей, развернутых на базе центральных районных больниц и городских больниц Арзамаса и Дзержинска, в специализированные медицинские организации Нижнего Новгорода.

Помимо эвакуации пациентов с новой коронавирусной инфекцией в медучреждения Нижегородской области, осуществлялись и межрегиональные эвакуации таких больных в специализированные федеральные клиники Москвы как на автомобиле скорой медицинской помощи, так и с использованием санитарной авиации. Всего в столичные клиники было эвакуированы семь пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Так, например, 6 июня 2020 года из городской клинической больницы №33 была эвакуирована беременная пациентка в ФГПУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулако, где мама и родившийся малыш получили всю необходимую медицинскую помощь.

"Количество выездов бригад скорой медицинской помощи за время пандемии увеличилось в 4,7 раза. Это связано, безусловно, с эпидемиологической ситуацией и появлением значительного количества больных, нуждающихся в медицинской эвакуации по клиническим и эпидемиологическим показаниям", - рассказал заместитель главного врача по медицинской части Нижегородского территориального центра медицины катастроф Николай Гарлюпин.

Кроме того, в 2020 году бригады отделения скорой медицинской помощи НТЦМК продолжали участвовать в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, оказывали медицинскую помощь пациентам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

"За 188 выездов были эвакуированы 247 пострадавших. Все они получили необходимую медицинскую помощь", - добавил Николай Гарлюпин.

Напомним, на базе Нижегородского территориального центра медицины катастроф в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионе продолжает развиваться санитарная авиация. В рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области" в 2021 году запланировано строительство посадочных площадок при центральных районных больницах Нижегородской области. Планируется, что это приведёт к сокращению времени ожидания медицинской помощи, а также сроков эвакуации пациентов.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина с января 2019 года и включает в себя восемь федеральных проектов.

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Теги:
Коронавирус Медицина и здоровье
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