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Общество

Нижегородским минсоцполитики анонсированы изменения в порядок выплаты на детей от 3 до 7 лет

14 февраля 2021 21:14  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов
Нижегородским минсоцполитики анонсированы изменения в порядок выплаты на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, с начала 2021 года в органах соцзащиты населения региона оформили ежемесячную выплату на 3,336 тыс. детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.

Согласно информации, пособие назначено 2,578 тыс. семей, более 2,2 тыс. его уже получили.

В 2021 году в регионе на ежемесячные выплаты заложено свыше 3,15 млн рублей, из них около 2,3 млн рублей федеральных средств и более 800 млн рублей областных.

Органы соцзащиты будут выплачивать пособия за текущий месяц с 15 по 22 февраля.

При этом в областном минсоцполитики анонсировали изменения, которые в настоящее время на федеральном уровне вносятся в действующее законодательство. Отмечается что о них будет сообщено дополнительно.

Напомним, в 2020 году в Нижегородской области выплата была осуществлена 52,894 тыс. семьей на 65,535 тыс. детей на общую сумму более 3,665 млн рублей.

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Теги:
Социальные выплаты
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