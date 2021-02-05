Нижегородским минсоцполитики анонсированы изменения в порядок выплаты на детей от 3 до 7 лет Общество

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Нижегородским минсоцполитики анонсированы изменения в порядок выплаты на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, с начала 2021 года в органах соцзащиты населения региона оформили ежемесячную выплату на 3,336 тыс. детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.

Согласно информации, пособие назначено 2,578 тыс. семей, более 2,2 тыс. его уже получили.

В 2021 году в регионе на ежемесячные выплаты заложено свыше 3,15 млн рублей, из них около 2,3 млн рублей федеральных средств и более 800 млн рублей областных.

Органы соцзащиты будут выплачивать пособия за текущий месяц с 15 по 22 февраля.

При этом в областном минсоцполитики анонсировали изменения, которые в настоящее время на федеральном уровне вносятся в действующее законодательство. Отмечается что о них будет сообщено дополнительно.

Напомним, в 2020 году в Нижегородской области выплата была осуществлена 52,894 тыс. семьей на 65,535 тыс. детей на общую сумму более 3,665 млн рублей.