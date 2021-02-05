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Общество

Список святителя Суздальского Симона встретят в Нижнем Новгороде

15 февраля 2021 10:13  [94] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Список святителя Суздальского Симона, епископа Владимирского и Суздальского встретят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Согласно информации, 17 февраля в кафедральном соборе встретят образ – сподвижника благоверного князя Георгия Всеволодовича святителя Симона. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Владыка Симон был наставником князя Георгия Всеволодовича, именно он благословил правителя заложить город на слиянии Оки и Волги.

Икона святителя написана монахами Свято-Успенской Киево-Печерской лавры по благословению Блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевского и всея Украины, и наместника обители митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла специально к 800-летию Нижнего Новгорода. Образ освящен на честных мощах епископа Симона, которые пребывают в Ближних (Антониевых) пещерах.

Икона будет находиться в Александро-Невском кафедральном соборе до освящения в Нижнем Новгороде храма в честь основателей города святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона. Затем образ святителя Симона будет перенесен в новый храм.

СПРАВКА:

Святитель Симон был пострижеником Киево-Печерской обители и стал известен как один из описателей жизни преподобных отцов Киево-Печерских. В 1206 году был назначен игуменом Владимирского Рождество-Богородицкого монастыря, а в 1214 году, по желанию князя Георгия Всеволодовича, поставлен первым епископом Владимира-на-Клязьме и Суздаля. В 1218 году владыка Симон освятил храм в Рождественском монастыре, а в 1225 году – соборную церковь в Суздале.

Великий князь Георгий Всеволодович глубоко почитал своего духовного наставника. В период ссылки в Городце с 1216 по 1218 год святитель добровольно разделил участь опального правителя. По преданию, именно в это время родилась идея основания Нова Града на Дятловых горах: эта местность напомнила князю Георгию окрестности Киева.

Накануне преставления в 1226 году епископ Симон принял схиму. Первоначально его тело было погребено во Владимире, а через несколько лет, согласно завещанию, перенесено в Киево-Печерскую лавру.

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