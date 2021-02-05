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Экономика

Финансирование дорфонда Нижегородской области будет увеличено на 1,6 млрд рублей

15 февраля 2021 16:21  [112] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Финансирование дорожного фонда Нижегородской области будет увеличено на 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно информации, 15 февраля прошло заседание комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству. В ходе заседания депутаты рассмотрели поправки к проекту изменений в закон "Об областном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов".

В соответствии с вносимыми в бюджет региона изменениями, финансирование дорожного фонда увеличиваются на 1,6 млрд рублей за счет остатков 2020 года. Общее увеличение ассигнований дорожного фонда с учетом перераспределения расходов составит почти 2,4 млрд рублей.

Отмечается, что данные средства будут направлены на капремонт дорог (1,6 млрд рублей), на субсидии областному центру для капремонта дорог в центре города - по ул. Ильинская, Рождественская и Кожевенная (296 млн рублей), на реконструкцию автомобильных дорог по ул. Циолковского, Кузьмина, Светлоярская, а также на проектирование и строительство дороги к школе на 550 мест в ЖК "Окский берег". Также в текущем году планируется построить автостанцию в с.Дивеево.

Как отметил глава комитета по транспорту Владимир Солдатенков, из федбюджета в текущем году выделяется 135,7 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях.

При этом в 2022 году еще 400 млн рублей пойдет на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На эти же цели в 2023 году предусмотрено 200 млн рублей.

Напомним, что в 2018 году Нижегородское Заксобрание приняло закон о поступлении в дорфонд денег от штрафов за нарушение ПДД. В мае 2018 года депутаты ЗС НО одобрили возможность направления средств дорфонда региона на научные разработки в сфере дорожной деятельности.

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Теги:
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