Директора АО "Специализированный застройщик Нижегородской области" подозревают во взяточничестве

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Директора "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Следователи полагают, что директор АО "Специализированный застройщик Нижегородской области" во второй половине 2019 года получил от генерального директора строительной компании, возводящей жилой дом в Ленинском районе, в качестве взятки имущество в виде строительных материалов на сумму 1,19 млн рублей.
По версии следствия, эта взятка предназначалась за приемку строящегося дома, а также за общее покровительство по службе при исполнении данного договора. Предполагается, что подозреваемый использовал предмет взятки для личных целей.
В настоящее время сотрудники УФСБ России по Нижегородской области и СК продолжают расследовать уголовное дело и проводят обыски по месту работы и проживания подозреваемого.
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