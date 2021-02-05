Директора АО "Специализированный застройщик Нижегородской области" подозревают во взяточничестве Происшествия

Фото: региональное СУ СК РФ

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Директора "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следователи полагают, что директор АО "Специализированный застройщик Нижегородской области" во второй половине 2019 года получил от генерального директора строительной компании, возводящей жилой дом в Ленинском районе, в качестве взятки имущество в виде строительных материалов на сумму 1,19 млн рублей.

По версии следствия, эта взятка предназначалась за приемку строящегося дома, а также за общее покровительство по службе при исполнении данного договора. Предполагается, что подозреваемый использовал предмет взятки для личных целей.

В настоящее время сотрудники УФСБ России по Нижегородской области и СК продолжают расследовать уголовное дело и проводят обыски по месту работы и проживания подозреваемого.