Нижегородец подозревается в похищении малолетней девочки Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородец подозревается в похищении малолетней девочки. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, следователи уже возбудили по данному факту уголовное дело по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего".

По версии следствия, 15 февраля в Арзамасе мужчина напал на незнакомую девочку, которая возвращалась домой из школы. Угрожая ей ножом, он привел ее в свою квартиру, где удерживал. Девочка, улучив момент, смогла связаться по телефону с отцом, который тут же обратился в правоохранительные органы.

В результате следователи задержали 42-летнего злоумышленника вечером того же дня. Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим.

Расследование уголовного дела продолжается.