Подросток сбежал из психоневрологической больницы Нижнего Новгорода 16 января Происшествия

Никита Морозов Фото: ПСЦ Рысь

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках сбежавшего 16 января из психоневрологической больницы подростка. Информация об этом опубликовал поисково-спасательный центр "Рысь".

Пропажу 14-летнего Никиты Морозова с территории областной психоневрологической больницы №1 им. Кащенко обнаружили около 10:00.

Рост мальчика составляет 160 см, он среднего телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. Особыми приметами являются родинки на лице и шее, а также красное родимое пятно на лбу.

Одет Никита в бордово-синюю болоньевую куртку, голубые джинсы, черные кроссовки, и такого же цвета шапку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, волонтеры просят сообщить об этом по телефонам 8 (831) 28-38-200 (центр "Рысь") или 102 (полиция).