Подросток сбежал из психоневрологической больницы Нижнего Новгорода 16 января

Никита Морозов
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Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках сбежавшего 16 января из психоневрологической больницы подростка. Информация об этом опубликовал поисково-спасательный центр "Рысь".
Пропажу 14-летнего Никиты Морозова с территории областной психоневрологической больницы №1 им. Кащенко обнаружили около 10:00.
Рост мальчика составляет 160 см, он среднего телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. Особыми приметами являются родинки на лице и шее, а также красное родимое пятно на лбу.
Одет Никита в бордово-синюю болоньевую куртку, голубые джинсы, черные кроссовки, и такого же цвета шапку.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, волонтеры просят сообщить об этом по телефонам 8 (831) 28-38-200 (центр "Рысь") или 102 (полиция).
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