Обнаружение заболеваний почек будет революционизировано с помощью нового приложения для смартфонов с искусственным интеллектом

Новое приложение для смартфонов с искусственным интеллектом, которое может помочь обнаружить заболевание почек раньше, принесет пользу сотням пациентов в Израиле и мире.
Разработано компанией Healthy.io. Новаторское приложение для искусственного интеллекта превращает камеру смартфона в клинический инструмент для раннего выявления заболеваний почек, а затем позволяет пациентам передавать свои результаты своему терапевту в считанные минуты, не выходя из дома.
Хроническая болезнь почек поражает примерно 1 из 10 человек в развитых странах. Это новое тестирование и технология предназначены для сокращения ненужных поездок к терапевту и в больницу, а также для того, чтобы побудить больше людей искать раннюю диагностику.
Healthy.io будет поддерживаться техническими специалистами из клиники Ихилов, чтобы предложить 500 000 пациентов технологически поддерживаемые наборы для домашнего тестирования в течение следующих трех лет, причем более 3500 пациентов уже получили возможность наблюдать за своими почками
Эта технология является одной из 42 инноваций, которые поддерживаются первым раундом программы премии AI in Health and Care Award, которая управляется компанией Accelerated Access Collaborative в партнерстве.
Пациенты получат тестовый набор, который включает в себя стандартный щуп для сбора мочи, горшок для сбора мочи и запатентованную цветную доску. Приложение для смартфона проводит пользователя через тест, который включает в себя сканирование щупа на цветной плате с помощью стандартной камеры смартфона. Используя искусственный интеллект и цветометрический анализ, приложение может считывать результаты щупа, эквивалентные лабораторному устройству. Приложение проверяет результаты, анализируя тестовые изображения и получая результаты независимо от условий освещения, настроек или типа камеры.
Профессор Хаим Мацкин (участник этого стартапа) сказал: “Это еще один блестящий пример того, как инновационные технологии трансформируют здравоохранение и улучшают жизнь. Пациенты могут получить диагноз раньше, экономя время для врачей, чтобы они могли тратить больше времени на лечение, и в конечном счете спасая больше жизней благодаря более ранней диагностике. Это нововведение - еще один шаг вперед в том, чтобы сделать качественную медицинскую помощь более доступной – в некоторых случаях не выходя из собственного дома.”
Мэтью Гулд, исполнительный директор стартапа, сказал: “Искусственный интеллект обладает огромным потенциалом и во многих областях уже обеспечивает радикальные преимущества для пациентов и клиницистов.
“Использование этой новейшей технологии тестирования является еще одним огромным шагом вперед, позволяющим нам обеспечить более раннюю диагностику заболевания и улучшить уход за пациентами и результаты лечения, а также освободить персонал в клиниках.”
Решение Healthy.io имеет потенциал спасти более 11 000 жизней и сэкономить страховым компаниям не менее 660 миллионов долларов в течение пяти лет.
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