Обнаружение заболеваний почек будет революционизировано с помощью нового приложения для смартфонов с искусственным интеллектом

Новое приложение для смартфонов с искусственным интеллектом, которое может помочь обнаружить заболевание почек раньше, принесет пользу сотням пациентов в Израиле и мире.

Разработано компанией Healthy.io. Новаторское приложение для искусственного интеллекта превращает камеру смартфона в клинический инструмент для раннего выявления заболеваний почек, а затем позволяет пациентам передавать свои результаты своему терапевту в считанные минуты, не выходя из дома.

Хроническая болезнь почек поражает примерно 1 из 10 человек в развитых странах. Это новое тестирование и технология предназначены для сокращения ненужных поездок к терапевту и в больницу, а также для того, чтобы побудить больше людей искать раннюю диагностику.

Healthy.io будет поддерживаться техническими специалистами из клиники Ихилов, чтобы предложить 500 000 пациентов технологически поддерживаемые наборы для домашнего тестирования в течение следующих трех лет, причем более 3500 пациентов уже получили возможность наблюдать за своими почками

Революция в выявлении заболеваний почек

Эта технология является одной из 42 инноваций, которые поддерживаются первым раундом программы премии AI in Health and Care Award, которая управляется компанией Accelerated Access Collaborative в партнерстве.

Пациенты получат тестовый набор, который включает в себя стандартный щуп для сбора мочи, горшок для сбора мочи и запатентованную цветную доску. Приложение для смартфона проводит пользователя через тест, который включает в себя сканирование щупа на цветной плате с помощью стандартной камеры смартфона. Используя искусственный интеллект и цветометрический анализ, приложение может считывать результаты щупа, эквивалентные лабораторному устройству. Приложение проверяет результаты, анализируя тестовые изображения и получая результаты независимо от условий освещения, настроек или типа камеры.

Профессор Хаим Мацкин (участник этого стартапа) сказал: “Это еще один блестящий пример того, как инновационные технологии трансформируют здравоохранение и улучшают жизнь. Пациенты могут получить диагноз раньше, экономя время для врачей, чтобы они могли тратить больше времени на лечение, и в конечном счете спасая больше жизней благодаря более ранней диагностике. Это нововведение - еще один шаг вперед в том, чтобы сделать качественную медицинскую помощь более доступной – в некоторых случаях не выходя из собственного дома.”

Мэтью Гулд, исполнительный директор стартапа, сказал: “Искусственный интеллект обладает огромным потенциалом и во многих областях уже обеспечивает радикальные преимущества для пациентов и клиницистов.

“Использование этой новейшей технологии тестирования является еще одним огромным шагом вперед, позволяющим нам обеспечить более раннюю диагностику заболевания и улучшить уход за пациентами и результаты лечения, а также освободить персонал в клиниках.”

Решение Healthy.io имеет потенциал спасти более 11 000 жизней и сэкономить страховым компаниям не менее 660 миллионов долларов в течение пяти лет.

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