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Общество

Круглосуточная уборка снега организована в Приокском районе Нижнего Новгорода

16 февраля 2021 18:32  [63] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Круглосуточная уборка снега организована в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации города.

На сегодняшний день около 60 единиц спецтехники, 120 дворников и 56 дорожных рабочих убирает снег с улиц района.

По словам главы Приокского района Михаила Шатилова, из-за обильных осадков работы по уборке снега в ночное время будут продолжаться в усиленном режиме. В ночь с 16 на 17 февраля на территории Приокского района будут задействованы 9 КДМ, 9 самосвалов, 3 МТЗ, грейдер, бульдозер, 2 газели, 5 погрузчиков.

"В ночь планируются работы по вывозу снега на проспекте Гагарина, на транспортной развязке и на улице Терешковой, посыпка основных магистралей пескосоляной смесью. Также привлечена дополнительная техника: КДМ, 3 фронтальных погрузчика, 7 самосвалов и грейдер для вывоза снега", - отметил в заключение Михаил Шатилов.

Напомним, что только за последние сутки в Нижнем Новгороде было вывезено около 20 тысяч кубометров снега, очистку дорог производили более тысячи дорожных рабочих, 324 единицы техники днём и 337 ночью.

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Теги:
Благоустройство Дороги Снег
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