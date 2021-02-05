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Госинспекция труда расследует несчастный случай с водителем троллейбуса в Нижнем Новгороде

16 февраля 2021 18:43  [91] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Водитель троллейбуса, принадлежащего МП "Нижегородэлектротранс", получил тяжелые травмы во время работы. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда Нижегородской области.

Несчастный случай с 42-летним мужчиной произошел 16 февраля 2021 года. Он управлял троллейбусом, двигаясь в сторону Московского вокзала, но в районе дома №5 Мещерского бульвара ему пришлось выйти из транспорта для того, что бы снять токоприемники с контактного провода.

В этот момент его сбил проезжающий мимо автомобиль Skoda. В результате водитель троллейбуса получил тяжелые травмы.

В настоящее время специалисты Госинспекции труда выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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Теги:
Госинспекция труда Травма Транспорт
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