Госинспекция труда расследует несчастный случай с водителем троллейбуса в Нижнем Новгороде

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Водитель троллейбуса, принадлежащего МП "Нижегородэлектротранс", получил тяжелые травмы во время работы. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда Нижегородской области.
Несчастный случай с 42-летним мужчиной произошел 16 февраля 2021 года. Он управлял троллейбусом, двигаясь в сторону Московского вокзала, но в районе дома №5 Мещерского бульвара ему пришлось выйти из транспорта для того, что бы снять токоприемники с контактного провода.
В этот момент его сбил проезжающий мимо автомобиль Skoda. В результате водитель троллейбуса получил тяжелые травмы.
В настоящее время специалисты Госинспекции труда выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
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