Преимущества сертификации услуг СТО

Станции техобслуживания оказывают услуги стационарно или с выездом на указанное клиентом территорию для ремонта или обслуживания транспортного средства. СТО или автосервис при выполнении работ должны опираться на ряд норм, часть из которых указана в государственных стандартах. При этом обязательная оценка соответствия требованиям ГОСТа и получение сертификата не обязательно.
Решая добровольно пройти процедуру, предприниматели получают массу преимуществ, среди которых повышение конкурентоспособности и возможность своевременно устранить выявленные недостатки.
Преимущества сертификации
При намерении добровольно пройти оценку соответствия требованиям, которые предъявляются к станциям технического обслуживания стандартами, предприниматель получает преимущества. Они выражаются в следующем:
- Получение официального документа, который будет свидетельствовать о соответствии работ нормам, указанным в стандарте.
- Выделение СТО среди других компаний, оказывающих аналогичные услуги;
- Увеличение интереса со стороны потребителей услуги.
- Выявление недостатков и их устранение, с последующим получением документа, подтверждающего соответствие требованиям НД.
- Повышение инвестиционной привлекательности. Подтверждая высокое качество услуг, автосервис заявляет о себе, как о надежной компании, что снижает риски потери средств при их вложении сторонними компаниями.
- Повышение шансов на выигрыш в тендере. Даже если прохождение сертификации не определено, как обязательное условие для участия в конкурсе, оценка соответствия заметно выделяет СТО среди других участников. Это позволит заключить договора на обслуживание ИП и юридических лиц, что положительно сказывается на развитии бизнеса.
- Получение полномочий дилера.
- Возможность сотрудничества со страховыми компаниями. Это позволит обслуживать транспортные средства при наступлении страховых ситуаций.
- Расширение вида работ, выполняемых организацией.
- Возможность решать возникающие споры относительно качества оказываемых услуг в свою пользу.
Кто может проходить сертификацию
Добровольную оценку могут пройти СТО, оказывающие услуги:
- Обслуживание транспортных средств. Это могут быть легковые, грузовые машины, автобусы, мотоциклы, прочие машины.
- Переоборудование авто.
- Сбор машин.
- Контрольно-диагностические работы.
- Регулировка различных систем машин – топливной аппаратуры, зажигания, тормозной системы.
- Оказание тех. помощи водителям при помощи мобильных точек обслуживания.
- Переоборудование транспортных средств для использования альтернативного топлива (газ вместо бензина).
- Балансировка колес.
- Диагностика герметичности газовых систем и проведение при необходимости ремонтных работ.
- Техосмотр авто, который бывает плановым или осуществляется по обращению собственника авто.
- Покраска машин.
- Ремонт, связанный с кузовом.
- Внесение изменений в конструкцию авто.
- Восстановление транспортных средств, пострадавших после аварий и прочих ситуаций по страховому договору.
Что оценивается при прохождении сертификации
То, какие именно показатели будут проверяться при сертификации, обсуждается с клиентом при обращении за помощью в проведении сертификации. Это могут быть нормы, указанные в одном или нескольких стандартах. В ходе сертификации могут оцениваться следующие параметры:
- Присутствие достаточной квалификации у сотрудников, работающих в штате компании.
- Качество и безопасность оборудования, используемого с целью выполнения работ. Те устройства и средства, которые попадают под действие тех. регламентов, должны иметь разрешительные документы, подтверждающие их соответствие требованиям ТР ТС.
- Соответствие каждой из заявленных услуг требованиям, предъявляемым стандартом к ее выполнению.
- Применение для проведения работ, связанных с необходимостью замены деталей.
- Соблюдение требований, предъявляемых к санитарному состоянию станции технического обслуживания.
- Соблюдение норм по охране окружающей среды, в том числе и при организации отвода отработанного материала, отходов.
- Способность выполнить все работы, которые заявлены среди перечня заявленных услуг.
- Заключение договоров, по которым сторонними организациями будут оказываться услуги по утилизации отходов и их вывозу.
- Проведение диагностики для используемого оборудования.
- Проведение поверки для используемых средств измерений.
- Соблюдение норм пожарной безопасности.
- Соблюдение требований по охране труда сотрудников.
По результатам проведенной оценки принимается решение о возможности оформления сертификата. Готовый документ регистрируется в системе добровольной сертификации. Срок его действия будет составлять до 3 лет.
Сертификаты СМК, свидетельства и сертификаты, подтверждающие надежность организации
Оценка по требованиям стандартов – не единственная процедура, позволяющая СТО оформить сертификат соответствия.
Для автосервисов дополнительно оформляют:
- Сертификат системы менеджмента. Это документ, свидетельствующий о том, что организация успешно внедрила систему менеджмента, которая полностью отвечает требованиям, предъявляемым стандартами. При необходимости оказывается помощь не только в оформлении сертификата, но и в разработке и внедрении СМК.
- Сертификаты, подтверждающие надежность компании. Выбор оформляемого документа будет зависеть от пожеланий клиента и прочих сфер деятельности, в которых занят заявитель.
Что предоставляют для прохождения процедуры оценки соответствия
Направляя заявку, предприниматель предоставляет:
- копии ОГРН и ИНН;
- документация на помещение, используемое для размещения СТО;
- перечень выполняемых работ;
- штатное расписание с указанием информации о сотрудниках компании;
- разрешительные документы и добровольные сертификаты на применяемое оборудование, запасные части машин;
- другая документация.
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Источник: 1okno.com
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