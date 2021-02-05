Преимущества сертификации услуг СТО

Станции техобслуживания оказывают услуги стационарно или с выездом на указанное клиентом территорию для ремонта или обслуживания транспортного средства. СТО или автосервис при выполнении работ должны опираться на ряд норм, часть из которых указана в государственных стандартах. При этом обязательная оценка соответствия требованиям ГОСТа и получение сертификата не обязательно.

Решая добровольно пройти процедуру, предприниматели получают массу преимуществ, среди которых повышение конкурентоспособности и возможность своевременно устранить выявленные недостатки.

Преимущества сертификации

При намерении добровольно пройти оценку соответствия требованиям, которые предъявляются к станциям технического обслуживания стандартами, предприниматель получает преимущества. Они выражаются в следующем:

Получение официального документа, который будет свидетельствовать о соответствии работ нормам, указанным в стандарте. Выделение СТО среди других компаний, оказывающих аналогичные услуги; Увеличение интереса со стороны потребителей услуги. Выявление недостатков и их устранение, с последующим получением документа, подтверждающего соответствие требованиям НД. Повышение инвестиционной привлекательности. Подтверждая высокое качество услуг, автосервис заявляет о себе, как о надежной компании, что снижает риски потери средств при их вложении сторонними компаниями. Повышение шансов на выигрыш в тендере. Даже если прохождение сертификации не определено, как обязательное условие для участия в конкурсе, оценка соответствия заметно выделяет СТО среди других участников. Это позволит заключить договора на обслуживание ИП и юридических лиц, что положительно сказывается на развитии бизнеса. Получение полномочий дилера. Возможность сотрудничества со страховыми компаниями. Это позволит обслуживать транспортные средства при наступлении страховых ситуаций. Расширение вида работ, выполняемых организацией. Возможность решать возникающие споры относительно качества оказываемых услуг в свою пользу.

Кто может проходить сертификацию

Добровольную оценку могут пройти СТО, оказывающие услуги:

Обслуживание транспортных средств. Это могут быть легковые, грузовые машины, автобусы, мотоциклы, прочие машины. Переоборудование авто. Сбор машин. Контрольно-диагностические работы. Регулировка различных систем машин – топливной аппаратуры, зажигания, тормозной системы. Оказание тех. помощи водителям при помощи мобильных точек обслуживания. Переоборудование транспортных средств для использования альтернативного топлива (газ вместо бензина). Балансировка колес. Диагностика герметичности газовых систем и проведение при необходимости ремонтных работ. Техосмотр авто, который бывает плановым или осуществляется по обращению собственника авто. Покраска машин. Ремонт, связанный с кузовом. Внесение изменений в конструкцию авто. Восстановление транспортных средств, пострадавших после аварий и прочих ситуаций по страховому договору.

Что оценивается при прохождении сертификации

То, какие именно показатели будут проверяться при сертификации, обсуждается с клиентом при обращении за помощью в проведении сертификации. Это могут быть нормы, указанные в одном или нескольких стандартах. В ходе сертификации могут оцениваться следующие параметры:

Присутствие достаточной квалификации у сотрудников, работающих в штате компании. Качество и безопасность оборудования, используемого с целью выполнения работ. Те устройства и средства, которые попадают под действие тех. регламентов, должны иметь разрешительные документы, подтверждающие их соответствие требованиям ТР ТС. Соответствие каждой из заявленных услуг требованиям, предъявляемым стандартом к ее выполнению. Применение для проведения работ, связанных с необходимостью замены деталей. Соблюдение требований, предъявляемых к санитарному состоянию станции технического обслуживания. Соблюдение норм по охране окружающей среды, в том числе и при организации отвода отработанного материала, отходов. Способность выполнить все работы, которые заявлены среди перечня заявленных услуг. Заключение договоров, по которым сторонними организациями будут оказываться услуги по утилизации отходов и их вывозу. Проведение диагностики для используемого оборудования. Проведение поверки для используемых средств измерений. Соблюдение норм пожарной безопасности. Соблюдение требований по охране труда сотрудников.

По результатам проведенной оценки принимается решение о возможности оформления сертификата. Готовый документ регистрируется в системе добровольной сертификации. Срок его действия будет составлять до 3 лет.

Сертификаты СМК, свидетельства и сертификаты, подтверждающие надежность организации

Оценка по требованиям стандартов – не единственная процедура, позволяющая СТО оформить сертификат соответствия.

Для автосервисов дополнительно оформляют:

Сертификат системы менеджмента. Это документ, свидетельствующий о том, что организация успешно внедрила систему менеджмента, которая полностью отвечает требованиям, предъявляемым стандартами. При необходимости оказывается помощь не только в оформлении сертификата, но и в разработке и внедрении СМК. Сертификаты, подтверждающие надежность компании. Выбор оформляемого документа будет зависеть от пожеланий клиента и прочих сфер деятельности, в которых занят заявитель.

Что предоставляют для прохождения процедуры оценки соответствия

Направляя заявку, предприниматель предоставляет:

копии ОГРН и ИНН;

документация на помещение, используемое для размещения СТО;

перечень выполняемых работ;

штатное расписание с указанием информации о сотрудниках компании;

разрешительные документы и добровольные сертификаты на применяемое оборудование, запасные части машин;

другая документация.

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Источник: 1okno.com

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