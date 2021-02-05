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Общество

"Проект "Вам решать!" - это важное подспорье для местных бюджетов", - Александр Мудров

17 февраля 2021 10:10  [36] Общество
Александр Мудров

Александр Мудров

Фото: сайт правительства региона

"Проект "Вам решать!" - это важное подспорье для местных бюджетов", - заявил глава местного самоуправления Городецкого муниципального района Александр Мудров, комментируя старт проекта "Вам решать!" в Нижегородской области.

По его мнению, данный проект позволяет выстроить единую программу благоустройства на основе предпочтений граждан, с учетом нужд муниципалитетов и задач, которые стоят перед правительством Нижегородской области.

"Речь идет о мероприятиях по благоустройству, которые выбирают сами граждане. Спасибо области за то, что помогает выполнять адресные запросы жителей. Замечательный пример успешной реализации проектов инициативного бюджетирования - это наш преобразившийся городской парк, в котором появилось сразу несколько площадок для занятий спортом, для игр и отдыха. И это только первая очередь благоустройства. Будем вместе с жителями решать, какие общественные пространства могут быть выдвинуты на голосование этого года", - добавил Александр Мудров.

Напомним, что проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".

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Теги:
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