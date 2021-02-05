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Строительная экспертиза

17 февраля 2021 11:09  [57]

Строительная экспертиза - это работы, которые дают возможность выяснить параметры жилых, коммерческих и других объектов. Исследования проводятся людьми, которые имеют допуск к проведению такого типа работ. Обращаться следует в компании, которые имеют лицензию на проведение такого вида работ.

Когда нужна строительная экспертиза?

Главные задачи, которые решает экспертиза, являются такими:

  1. Исследования документов на их соответствие нормам.
  2. Мониторинг объектов и выявление безопасности их эксплуатации.
  3. Обследование целостности и надежности фундамента, кровельных и других конструкций.
  4. Выявление цены конкретного объекта.
  5. Выявление факторов, способных привести к возникновению аварии.

Такая экспертиза может потребоваться при решении гражданских, а также уголовных дел. Судебная экспертиза потребуется для решения широкого спектра дел: споров о возмещении убытков, ненадлежащем исполнении обязательств, неэффективном использовании средств из бюджета.

В уголовном процессе она может быть назначена судом. К объектам такой экспертизы относят:

  1. Участки земли.
  2. Пробные документы.
  3. Результаты проведенных изысканий.
  4. Строительные объекты.
  5. Территории, на которых ведётся строительство.
  6. Документы об оплате ремонта и т.д.

Выполнение экспертизы нужно в таких ситуациях:

  1. Перед составлением договора купли-продажи.
  2. После аварии.
  3. Для оценивания объекта.
  4. Для подготовительных работ к строительству.
  5. Перед выполнением ремонта.
  6. Если нужно узаконить самостоятельно возведенное строение.
  7. Для разрешения конфликтов между жителями домов, подрядчиками.

Экспертиза делается на основе договора. В нем указаны сроки проведения работ, их цену, прочие нюансы и обязательства сторон. Цена будет зависеть от того, какую сложность будут иметь работы, и какие методы исследования будут использоваться.

Заказать выполнение экспертизы вы можете на этом сайте https://expertpgs.ru/. Существует несколько методов экспертизы. Эти работы включают в себя такие мероприятия:

  1. Подготовка. На этом этапе заключается договор с заказчиком.
  2. Анализ документации.
  3. Осмотр объекта.
  4. Создание фотографий дефектов.
  5. Определение способов контроля определенного объекта.
  6. Выполнение лабораторных и исследовательских работ.
  7. Создание необходимых расчетов.
  8. Составления отчётного плана экспертами.

В отчетном плане указывается вся информация, в которой содержатся сведения о состоянии объектов.

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