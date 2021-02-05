Строительная экспертиза - это работы, которые дают возможность выяснить параметры жилых, коммерческих и других объектов. Исследования проводятся людьми, которые имеют допуск к проведению такого типа работ. Обращаться следует в компании, которые имеют лицензию на проведение такого вида работ.
Главные задачи, которые решает экспертиза, являются такими:
Такая экспертиза может потребоваться при решении гражданских, а также уголовных дел. Судебная экспертиза потребуется для решения широкого спектра дел: споров о возмещении убытков, ненадлежащем исполнении обязательств, неэффективном использовании средств из бюджета.
В уголовном процессе она может быть назначена судом. К объектам такой экспертизы относят:
Выполнение экспертизы нужно в таких ситуациях:
Экспертиза делается на основе договора. В нем указаны сроки проведения работ, их цену, прочие нюансы и обязательства сторон. Цена будет зависеть от того, какую сложность будут иметь работы, и какие методы исследования будут использоваться.
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В отчетном плане указывается вся информация, в которой содержатся сведения о состоянии объектов.
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