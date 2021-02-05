Гордума обратится в ЗС НО для увеличения субвенций "Молочной кухне" Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода обратится в Законодательное собрание Нижегородской области для увеличения субвенций "Молочной кухне". Такое решение было принято на заседании 17 февраля 2021 года.

Речь идет об изменении формулы расчета субвенции МБУЗ "Молочная кухня". Для этого необходимо внести изменения в законодательство Нижегородской области.

Как пояснила председатель постоянной комиссии по социальной политике Инна Ванькина, это необходимо для поддержания работы раздатков кисломолочной продукции.

В 2012 году, когда обеспечение детей продукцией было заменено денежной выплатой, Нижнему Новгороду удалось сохранить молочные кухни. Однако, сейчас получаемой субвенции не хватает на содержание, капитальный ремонт раздатков, оплату коммунальных услуг, налогов, замену оборудования. Предлагается пересмотреть предоставление субсидий с учетом всех расходов.

Инна Ванькина добавила, что вопрос уже проработан с Законодательным собранием региона.