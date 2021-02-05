Новый участковый пункт полиции открылся в Кстовском районе Общество

Фото: ГУ МВД

Торжественное открытие нового участкового пункта полиции №5 состоялось на улице Черкесской (д. 3) в деревне Анкудиновка Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

"Участковые уполномоченные – это сотрудники, с которыми чаще всего встре-чаются жители региона, они рассматривают большинство сообщений о право-нарушениях и происшествиях, проводят обширную профилактическую работу. В данном микрорайоне проживает около 9 000 граждан. Думаю, что теперь местные жители смогут своевременно получить необходимую помощь поли-ции, а создание надлежащих условий и возможности доступа к современным базам данных позволит эффективнее решать поставленные задачи и оптимизи-ровать работу сотрудников", - сказал на открытии нового участка заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Ни-жегородской области, полковник полиции Александр Пиневич.

Опорный пункт оборудован в соответствии со всеми современными нормами и правилами. В помещении установлена автоматическая пожарная сигнализация и камеры видеонаблюдения. В фойе расположены информационные стенды с профилактической информацией.