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Способы уборки зернового урожая

17 февраля 2021 16:34  [81]

Выращивание зерновых культур требует большого количества трудовых, энергетических и финансовых ресурсов. Однако самым ответственным этапом в растениеводстве всегда считался сбор урожая. Неправильный выбор метода уборки и момента для начала работ может вылиться в существенные убытки.

Как определить подходящее время для уборки зерна

время для уборки зернаТочные сроки начала уборки определяются с учетом спелости культуры и влажности зерен. Получить урожай с минимумом убытков и максимумом полезных веществ можно в двух фазах созревания: восковой и полной.

Восковая спелость

В этот период растению свойственная высокая концентрация питательных веществ, а также повышенный уровень влажности (в среднем 25%). Определить, пригодна ли пшеница к уборке, можно с помощью специальных анализаторов. Альтернативный метод – использование синтетического красителя эозина.

На длительность восковой спелости влияют климатические условия. В жаркие засушливые сезоны это одна неделя, в прохладных и влажных условиях – до 10 дней. По причине высокой влажности после уборки зерно отправляют на предварительную очистку и просушивание.

Полная спелость

Главные признаки окончательной спелости: влажность 14-20% и твердая поверхность зерновок. Также на этой фазе развития растение начинает вянуть, в результате чего колос осыпается. Ключевой фактор – длительность уборки. От старта полной спелости до активного осыпания проходит в среднем 10-11 дней. За это время необходимо собрать урожай. Чтобы не срывать сроки, можно совмещать работы по скашиванию, обмолоту и очистке.

методы уборки зерновых культур

Методы уборки зерновых культур

В аграрном секторе Украины чаще всего применяются такие методы уборки:

  1. Прямое комбайнирование. Этот подход заключается в одновременном выполнении всех операций, а именно: срезки, обмолота, очистки и отделения от соломенных остатков. Все это делает одна многофункциональная машина. Прямой метод эффективен во время полного созревания, при условии низкого уровня засоренности;
  2. Раздельное комбайнирование. Операции срезки и обмолота выполняются раздельно. Сначала жатками собирают растение, укладывая полученные валки на стерню с целью подсушивания и дозревания. Через 4-6 дней валки собираются комбайном и отправляются на обмолот. Обычно раздельный метод применяют для уборки на стадии восковой спелости;
  3. "Невейка". Сбор пшеницы и полова проводится в поле, а разделение – на току посредством стационарных установок;
  4. Уборка со стационарной обработкой. Полученную после среза массу транспортируют на ближайший пункт доработки. Там зерно отделяют от соломенных остатков, обмолачивают и очищают. Для уборки таким способом используют облегченные модели комбайнов, которые потребляют меньше ресурсов и могут работать дольше. Однако для перевозки урожая требуется большое количество транспорта.

Как защитить собранный урожай от вредителей

защита урожая от вредителейПосле уборки зерно отправляется на ток, где его очищают (в 2-3 этапа) и просушивают до нужного уровня. Некоторые виды насекомых во время такой обработки погибнут, но долгоносики, моль, и прочие скрытые вредители останутся. Если не принять мер, то вместе с зерном они попадут в хранилище. После этого уничтожить их будет гораздо сложнее.

Для устранения скрытых вредителей, а также с целью профилактики, применяют небулизацию – распыление инсектицида во время загрузки урожая в силос. В качестве препарата обычно используют "Пиригрен-50". Этот инсектицид уничтожает все виды насекомых за 72 часа и обеспечивает длительную защиту от повторного заражения (от 3 до 12 месяцев). Приобрести этот препарат, а также необходимое для небулизации оборудование, можно на сайте компании Sojam.

Быстрая экспозиция и отсутствие дегазации позволяют использовать пшеницу уже через сутки после обработки инсектицидом.

Выводы

Уборка является самым трудным этапом в выращивании зерновых культур. Начинать ее стоит в период восковой или полной спелости, но конкретные даты определяются по ситуации. Самыми распространенными методами уборки являются прямое и раздельное комбайнирование, но есть и альтернативные решения. Для защиты полученного урожая чаще всего прибегают к небулизации.

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