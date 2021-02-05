"Студенческие отряды помогают людям обрести новых друзей, получить профессию и новые навыки", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил участников и ветеранов организации с Днем российских студенческих отрядов.

Как отметил глава региона, российские студенческие отряды входят в число самых массовых молодежных организаций страны.

"Студенческие отряды не теряют своей актуальности. Они помогают десяткам тысяч людей обрести новых друзей, получить профессию и новые навыки. В Нижегородской области действует более 60 студенческих отрядов, в составе которых около 2000 человек", - отметил Глеб Никитин.

"В 2020 году представители студенческих отрядов активно участвовали в решении задач, связанных с пандемией, в частности, помогали пожилым гражданам по всему региону. Благодарю всех, кто подключился к этой работе", - сказал в заключение глава региона.