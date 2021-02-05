Нижегородцы могут пожаловаться на некачественно расчищенные дороги по "горячей линии" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Жители Нижнего Новгорода могут пожаловаться на некачественно расчищенные от снега дороги по телефону "горячей линии". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Горячая линия" на тему "Содержание дорог общего пользования в зимний период" состоится 18 февраля с 10:00 до 12:00.

На вопросы нижегородцев ответят специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Обратится с жалобами в вопросами можно по телефону 430-35-77.