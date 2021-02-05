Нижегородцы могут пожаловаться на некачественно расчищенные дороги по "горячей линии"

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Жители Нижнего Новгорода могут пожаловаться на некачественно расчищенные от снега дороги по телефону "горячей линии". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"Горячая линия" на тему "Содержание дорог общего пользования в зимний период" состоится 18 февраля с 10:00 до 12:00.
На вопросы нижегородцев ответят специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства.
Обратится с жалобами в вопросами можно по телефону 430-35-77.
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