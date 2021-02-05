Марихуану и сотовые телефоны пытались перебросить на территорию колонии в Нижнем Новгороде

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Марихуану и сотовые телефоны пытались перебросить на территорию исправительной колонии №5 Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.
Всего у злоумышленников изъяли пять полиэтиленовых свертков, в которых обнаружилось восемь сотовых телефонов, десять сим-карт и вещество растительного происхождения. Исследования показали, что это каннабис (марихуана).
Материалы по факту произошедшего переданы в отдел полиции.
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