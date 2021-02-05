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Происшествия

Марихуану и сотовые телефоны пытались перебросить на территорию колонии в Нижнем Новгороде

17 февраля 2021 17:59  [55] Происшествия

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Марихуану и сотовые телефоны пытались перебросить на территорию исправительной колонии №5 Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.

Всего у злоумышленников изъяли пять полиэтиленовых свертков, в которых обнаружилось восемь сотовых телефонов, десять сим-карт и вещество растительного происхождения. Исследования показали, что это каннабис (марихуана).

Материалы по факту произошедшего переданы в отдел полиции.

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Теги:
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