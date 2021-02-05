Банк "Открытие": пандемия научила россиян копить деньги Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие": пандемия научила россиян копить деньги. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК "Росгосстрах жизнь" и банком "Открытие" в январе 2021 года.

Согласно информации, россиянам предлагалось ответить на вопрос, есть ли у них сбережения. Утвердительно ответили 40% респондентов — чуть больше, чем во время аналогичного опроса, проведенного в феврале прошлого года (36%).

Основной источник сбережений большинства респондентов — зарплата (с нее откладывают деньги 63% россиян). Каждый седьмой (15%) откладывает деньги с подработок, 13% — с нерегулярного точечного дохода (продажа имущества, материальная помощь и так далее).

Респонденты, которые в 2020 года получили новогоднюю премию, говорили о наличии сбережений чаще тех, кто ее не получил. Из числа респондентов, сообщивших о наличии премии, сбережения есть у 47,5%. Из числа опрошенных, не получивших премию, сбережения есть у 36,5%.

Чаще других деньги копят жители Хабаровского края (67%), Приморского края (60%), Подмосковья (55%) и Свердловской области (52%), а также Омской, Тюменской, Нижегородской, Мурманской и Ленинградской областей (по 50%). Список регионов − лидеров по доле жителей с накоплениями изменился по сравнению с прошлым годом: в феврале 2020 года о наличии сбережений чаще других сообщали респонденты из Мурманской области (70%), Санкт-Петербурга (60%) и Москвы (54,5%).

Меньше всего жителей с наличием накоплений в Новосибирской области (32%), Ростовской области (31%), Пермском крае (30%), Волгоградской области (22%) и ХМАО (17%). Волгоградская область и в начале прошлого года входила в число регионов с наименьшей долей жителей с накоплениями, но сейчас число респондентов с наличием накоплений выросло (с 20%). Годом ранее реже других о наличии сбережений сообщали также жители Бурятии (19%) и Забайкальского края (9%).

Мужчины копят деньги чаще женщин (на вопрос о наличии сбережений ответили утвердительно 42% опрошенных мужчин и 38% опрошенных женщин).

Молодежь и граждане пенсионного возраста копят чаще представителей других возрастных категорий (54% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 44% в возрасте от 61 года до 75 лет против 38% опрошенных в возрасте от 25 до 44 лет и 37% респондентов от 45 до 60 лет).

*В опросе приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов. Из них 50% мужчин и 50% женщин. 8,9% респондентов — в возрасте от 18 до 24 лет, 36,3% — от 25 до 44 лет, 38,4% — от 45 до 60 лет и 16,2% — от 61 до 75 лет.