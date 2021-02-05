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Более 2,5 тыс жителей Нижегородской области в феврале могут остаться без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород".
Согласно информации, компания начинает ограничивать электроснабжение должникам. Задолженность населения региона перед гарантирующим поставщиком на 1 февраля 2021 года превысила 1,2 млрд рублей.
Мораторий на отключение электроэнергии за долги, введенный постановлением правительства, действовал до 1 января 2021 года. Так как он не был продлен, "ТНС энерго Нижний Новгород" в январе 2021 года уведомило неплательщиков о предстоящем отключении электроэнергии. В феврале гарантирующим поставщиком уже направлены заявки на отключение электроэнергии должникам, которые не оплатили долг после получения уведомления.
Всего в текущем месяце будет ограничена подача электроэнергии в населенных пунктах и районах Нижегородской области:
ПАО "ТНС энерго НН" настоятельно рекомендует клиентам, имеющим задолженность, оперативно ее погасить. Для возобновления энергоснабжения обязательной оплате подлежит не только сумма основного долга, но и пени, и стоимость отключения и подключения электроэнергии.
В случае, если клиент попал в сложное финансовое положение и не может оплатить задолженность, ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" готово предоставить рассрочку. Для этого, потребителям необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов.
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