Более 2,5 тыс жителей Нижегородской области в феврале могут остаться без электроэнергии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 2,5 тыс жителей Нижегородской области в феврале могут остаться без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород".

Согласно информации, компания начинает ограничивать электроснабжение должникам. Задолженность населения региона перед гарантирующим поставщиком на 1 февраля 2021 года превысила 1,2 млрд рублей.

Мораторий на отключение электроэнергии за долги, введенный постановлением правительства, действовал до 1 января 2021 года. Так как он не был продлен, "ТНС энерго Нижний Новгород" в январе 2021 года уведомило неплательщиков о предстоящем отключении электроэнергии. В феврале гарантирующим поставщиком уже направлены заявки на отключение электроэнергии должникам, которые не оплатили долг после получения уведомления.

Всего в текущем месяце будет ограничена подача электроэнергии в населенных пунктах и районах Нижегородской области:

Города Нижний Новгород, Дзержинск, Володарск, Бор – более 740 лицевых счетов;

Кстовский, Богородский, Воротынский, Лысковский, Павловский, Дальнеконстантиновский, Большемурашкинский районы – более 800 лицевых счетов;

Балахнинский, Городецкий, Чкаловский, Сокольский, Ковернинский районы – более 300 лицевых счетов;

Арзамасский, Первомайский, Перевозский, Починсковский, Шатковский, Лукояновский районы – более 180 лицевых счетов;

Выксунский, Ардатовский, Вачский, Кулебакский, Навашинский, Дивеевский районы – более 140 лицевых счетов;

Семеновский, Варнавинский, Каликинский, Краснобаковский, Останкинский, Воскресенский районы – более 120 лицевых счетов;

Сергачский, Пильненский, Спасский, Бутурлинский, Сеченовский, Большеболдинский, Княгининский районы – более 90 лицевых счетов;

Шахунский, Ветлужский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский районы – более 70 лицевых счетов;

ПАО "ТНС энерго НН" настоятельно рекомендует клиентам, имеющим задолженность, оперативно ее погасить. Для возобновления энергоснабжения обязательной оплате подлежит не только сумма основного долга, но и пени, и стоимость отключения и подключения электроэнергии.

В случае, если клиент попал в сложное финансовое положение и не может оплатить задолженность, ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" готово предоставить рассрочку. Для этого, потребителям необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов.