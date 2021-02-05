Как подготовить необычный подарок для девушки?

Чтобы преподнести подарок девушке, необязательно нужен какой-то особенный повод. Например, вы просто можете порадовать свою любимую необычным сюрпризом. Это может быть как эксклюзивное украшение с бриллиантами, так и простой необычный подарок. Главное, чтобы презент был запоминающимся.

Вот несколько вариантов удивить девушку подарком.

Приятный ужин

Пригласите девушку на свидание. Выбор места ужина будет зависит от характера вашей возлюбленной. Девушка наверняка обрадуется возможности продемонстрировать своё новое платье. очень романтичным будет ужин на высоте многоэтажного здания. Вы можете взять с собой красивый подарок. Зайдите в каталог подарков, Здесь вы найдёте приятный презент для своей возлюбленной.

Подарок в сердце

Это может быть какой-то презент в виде сердца. Например, вы можете купить торт такой формы и спрятать внутри что-то интересное. Допустим, это может быть кольцо.

Букет в неожиданном месте

Попробуйте спрятать цветы в неожиданном месте города. Заранее придумайте маршрут, по которому вы поведете девушку. Можете сделать так, что на пути к месту назначения девушке будут попадаться незнакомцы, которые будут вручать ей по одному цветку из единого букета. Заказать букет для девушки вам поможет маркетплейс FloMarket в Москве. Здесь вы найдете огромный выбор необычных и красивых букетов.

Сюрприз в записках

Представьте, что вы являетесь школьником. Чтобы вы сделали, чтобы удивить свою любимую? Наверняка бы написали ей любовную записку. Сделать это можно и сейчас. Напишите как можно больше комплиментов на бумаге и упакуйте письмо в красивую упаковку.

Квест

Его можно заказать в любом агентстве развлечений. Также вы можете сделать его и самостоятельно. Приготовьте карту, по которой ваша избранница будет идти. В конце пути её должен ждать сюрприз.

Неделя сюрпризов

Ваша девушка придет в восторг, если в течение недели вы будете каждый день преподносить ей удивительные подарки. Заранее поинтересуйтесь, что любит ваша возлюбленная. Каждый день вставайте пораньше и прячьте где-нибудь подарок.

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