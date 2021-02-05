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Время переезжать в Девяткино

18 февраля 2021 11:20  [72]

За прошлый год цены на недвижимость показали рекордный рост. В Петербурге он в среднем составил около 21%. В ближайших к городу областных локациях, в частности в Девяткино-Мурино, квадратный метр подорожал более чем на четверть. Основной причиной такого роста стала программа ипотеки с господдержкой.

Так почему Девяткино перегоняет Северную столицу по динамике цен? Для этого есть несколько причин.

По уровню развития инфраструктуры Девяткино-Мурино существенно опережает районы массовой застройки в Петербурге. Здесь уже есть все необходимое для жизни: школы и детские сады, поликлиники, спортивные и медицинские центры, магазины и кафе.

В большинстве своем строящиеся дома в Девяткино – это крупные проекты комфорт-класса с собственной инфраструктурой и обширной квартирографией.

Наличие в локации железнодорожной станции, автовокзала и метро закрывает вопрос транспортной доступности.

Естественно, все это подстегивает интерес потенциальных покупателей к недвижимости в Девяткино. При этом цены, даже с учетом существенного роста, здесь ниже, чем в соседних городских районах. Например, купить студию можно примерно за 2,6 миллиона рублей. И это уже с предчистовой отделкой. В соседнем Красногвардейском районе за аналогичное жилье придется выложить больше 3 миллионов.

Правильный выбор рационального покупателя

Сегодня в Девяткино представлен большой ассортимент готового и строящегося жилья. Поэтому сделать правильный выбор бывает непросто. Потенциальным покупателям стоит обратить внимание на жилой комплекс "Мой мир".

В состав новостройки комфорт-класса входят три корпуса переменной, от 15 до 19 этажей, высотности. В них расположено 3265 квартир: студий, одно-, двух- и трехкомнатных со стандартными и европланировками. Метраж жилья варьируется от 20 до 43 квадратов.

ЖК Мой мир в Девяткино

Также проектом предусмотрена собственная инфраструктура. В одном из корпусов расположится детский сад на 100 мест, в другом – медицинский центр. Также на первых этажах есть помещения коммерческого назначения. Подземный уровень занимает паркинг, будут и наземные гостевые автостоянки.

Благоустроенная территория комплекса будет закрыта для посторонних. Здесь появятся места для отдыха взрослых и детей, спортивные площадки. Также будет создана безбарьерная среда: это даст возможность чувствовать себя комфортно людям с ограниченными возможностями. Для безопасности по периметру застройщик установит системы видеонаблюдения.

Почему стоит выбрать именно этот ЖК?

Его строительство ведет компания "Полис Групп", компания с безупречной репутацией. В прошлом году застройщик стал лидером по объему ввода жилья в Ленинградской области и вошел в топ-10 по этому показателю в Санкт-Петербурге.

Комплекс расположен в обжитой локации: рядом действуют детский сад, школа, торговые точки, предприятия общественного питания и социально-бытовой направленности.

Строительство ведется по кирпично-монолитной технологии, а проект домов разработан финскими архитекторами.

Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 4 квартал 2022 года. Причем сданы будут сразу все три корпуса.

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