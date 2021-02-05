Анализ СМИ России

Компания "Медиалогия" является разработчиком автоматической системы анализа СМИ. На сегодняшний день она лидирует в данном направлении. Ее продукты используют государственные министерства, коммерческие административные организации и т.д. "Медиалогия" обрабатывает огромное количество новостей и СМИ ежедневно. Она создает рейтинги, которые являются стандартом Медиа отрасли.

В нашей стране они регулярно публикуются и периодически обновляются. Если вас интересует анализ СМИ России, обратитесь к услугам этой компании. Вы сможете быстро мониторить средства массовой информации всего пару кликов. Таким образом, вы всегда будете находиться в курсе свежей информации. Работать с этой компанией удобно. Вы сможете получить все необходимые инструменты для детальной аналитики и СМИ. Вам будет предоставлен максимальный охват источников и мощные лингвистические технологии. Это позволяет оценивать СМИ в полном объёме.

Компания "Медиалогия" имеет крупнейшую базу СМИ. Также у неё есть доступ к закрытым источникам по подписке. Узнать больше об этой фирме вы сможете на данном сайте https://www.mlg.ru/. Она анализирует большое количество информации, детально оценивает все инфоповоды, определяет позитивное или негативную информацию, выполняет анализ СМИ по цитируемости.

Аналитика проводится на основе прозрачных технологий. Все данные экспортируются в удобном формате. Вы можете получать мгновенные уведомления на e-mail или в Telegram. Также каждому клиенту предлагается консультация, техподдержка работает круглосуточно каждый день. Если вас заинтересовали услуги компании, вы можете оставить свои личные данные на её сайте. Специалисты свяжутся с вами и предложат вам подходящие услуги.

Персональный менеджер свяжется с вами. Если вас интересуют услуги мониторинга СМИ, посетите бесплатный вебинар компании. Здесь вы сможете узнать, как технология позволяет контролировать информационное поле и оценивать коммуникацию в условиях кризиса.

Компания предлагает свои услуги PR, SMS специалистам, медиакомпаниям. Она регулярно проводит вебинары, на которых можно получить полезную информацию. Обратившись к услугам этой компании, вы сможете получать оперативный и быстрый анализ СМИ. Также вы сможете оценивать инфоповоды и эффективность работы различных площадок. Компания предлагает качественные услуги.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.