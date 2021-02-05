Политика гласности в СССР

Политика гласности начала формироваться в период Горбачева. Однако ее истоки можно заметить еще раньше, в период Российской империи. Тогда о гласности говорили как о свободе от цензуры. Рассмотрим то, как происходила политика гласности кратко.

Попытки формирования гласности

Во время правления Горбачева проявлялись попытки провести реформы в Советском обществе. Было ясно, что индустриальная система советского типа требует перестройки. В то время наблюдалась острая потребность в гласности. Большая часть общества желала не только информации, в которой бы был доступ к прочтению различных авторов без цензуры. Гласность бы означала возможность прочесть Джона Толкиена, Солженицына и других писателей.

Однако это прежде всего это относится к литературе, которая издавалась на территории СССР. Руководители партии знали, что перестройка необходима. Для этого были все причины. В то время СССР была страной, в которой было огромное количество академиков, учёных. Все эти люди были уверены в том, чтобы свобода печати и слова невозможны без изменений в стране. Поэтому модернизация должна была спасти страну от кризиса.

Либерализации нового мышления стала возможной. Горбачёв считал, что перестройка и гласность идут рядом. Он утверждал, что гласность позволит людям выразить свою заинтересованность в дальнейшем развитии нашей страны.

Становление гласности через искусство

Становление гласности сопровождалось культурными практиками, такими как:

Посещение концертов различных рок-групп. Создание фильмов. Выпуск музыкальных композиций.

Сформировалась крупная волна советских музыкальных коллективов, которые стали известны и в западных странах. Популярности такой музыки способствовал и кинематограф. К сожалению, кинематограф только лишь привлекал внимание к проблемам, но не предлагал вариантов их решения. Это создавало большие сложности. Например, не было ответы на то, что делать с бандитизмом, который царил в СССР. Преступность была отнюдь не новинкой. Она воспринималась как что-то обыденное. Гласность сформировалась именно через искусство. В творчестве группы "Кино" можно было заметить отголоски перестройки.

Гласность позволила людям свободно выражать свое мнение. В результате нее произошли значительные перемены в экономической и политической жизни страны. Она не привела к полному провалу.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.