Нижегородец взыскал с больницы за смерть жены 400 тысяч рублей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородский районный суд удовлетворил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда с клинической больницы №5 областного центра за смерть пациентки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В суд обратился гражданин, который в своем исковом заявлении указал, что его супруга находилась в больнице №5 с 17 по 19 июля 2018 года. При этом 19 июля она умерла.

Суд установил, что смерть наступила из-за того, что женщине неправильно поставили диагноз и, соответственно, не назначили необходимое лечение.

В качестве компенсации морального вреда больница №5 обязана выплатить супругу умершей пациентке 400 тысяч рублей.