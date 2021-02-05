Нижегородец взыскал с больницы за смерть жены 400 тысяч рублей

Нижегородский районный суд удовлетворил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда с клинической больницы №5 областного центра за смерть пациентки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
В суд обратился гражданин, который в своем исковом заявлении указал, что его супруга находилась в больнице №5 с 17 по 19 июля 2018 года. При этом 19 июля она умерла.
Суд установил, что смерть наступила из-за того, что женщине неправильно поставили диагноз и, соответственно, не назначили необходимое лечение.
В качестве компенсации морального вреда больница №5 обязана выплатить супругу умершей пациентке 400 тысяч рублей.
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