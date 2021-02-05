Межрегиональный турнир по художественной гимнастике "Метелица – 2021" прошел в Кстове Общество

Фото: пресс-служба компании

Межрегиональный турнир по художественной гимнастике "Метелица – 2021" прошел в Кстове при поддержке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Согласно информации компании, турнир проходил 11 - 14 февраля в универсальном спортивном зале Международной Олимпийской Академии спорта города Кстово.

В турнире приняли участие около 500 спортсменок из разных спортивных школ Нижнего Новгорода, Кстова, Бора, Володарска, Семенова.

Поприветствовал участниц турнира в видео-формате заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

"Этот турнир стал уже традиционным для нашего города и является одним из важных стартов на пути к будущим победам в спорте для многих юных спортсменок. Компания "ЛУКОЙЛ" много лет поддерживает данный турнир, так как поддержка спорта является одним из важнейших направлений социальной политики нашей компании. Турнир "Метелица" - это не только яркий праздник художественной гимнастики, но и хорошая основа фундамент для развития достижений его участников. Дорогие гимнастки, желаю вам красивых выступлений, высоких результатов и побед, а гостям соревнований отличного настроения и ярких впечатлений", - отметил он.

В свою очередь и.о. директора общественной организации "Спортивная федерация художественной гимнастики города Кстово" Ирина Зинурова сказала, что

при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" данный турнир проводится ежегодно.

"Организовать такое масштабное мероприятие без спонсорской помощи нам было бы очень трудно. Выражаем благодарность "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", а также лично генеральному директору предприятия Андрею Богданову и его заместителю Антону Гребню за благотворительную поддержку, которая помогла создать этот яркий праздник",- резюмировала она.