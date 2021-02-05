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Общество

Нижегородцы выбрали облик памятника князю Дмитрию Донскому и его жене Ефросинии

18 февраля 2021 19:08  [76] Общество

Нижегородцы выбрали облик памятника князю Дмитрию Донскому и его жене Ефросинии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Голосование на официальном портале 800-летия Нижнего Новгорода. За первый вариант эскиза было отдано 66% процентов голосов.

Авторами эскиза-победителя являются супруги Ирина Макарова и Максим Батаев – ученики Народного художника России Салавата Щербакова. Ранее скульпторы работали над бронзовым монументом в память о встрече Цесаревича Николая Александровича и его невесты принцессы Алисы в Приморском парке Алушты, памятником преподобному Сергию Радонежскому в сквере на улице Ильинской. Также они занимались разработкой монумента святому Георгию Победоносцу на Бору.

Памятник Димитрию Донскому и его жене княгине Ефросинии планируется установить в 2021 году на территории Нижегородского кремля неподалеку от церкви Николая Чудотворца при военном манеже, рядом с которым рассчитывают организовать сквер для молодоженов. Источником финансирования станут внебюджетные средства.

Святые благоверные Дмитрий Донской (1350–1389) и его жена Ефросиния Московская (1353–1407) стали примером супружеской верности и согласия. Они были родителями двенадцати детей, их союз стал основой последующей династии московских князей.

В 2015 году Священный Синод установил на 1 июня (День защиты детей) празднование памяти этой многодетной пары. Скульптурная композиция и новая площадка подарят нижегородским парам новую традицию – они смогут собираться в знаковом месте, будто под присмотром у благочестивых супругов. Памятник будет символизировать особый пример крепкого семейного союза, который стал на Руси образцом супружеской любви и поддержки.

С именем князя Дмитрия Донского связано укрепление руководящей роли Москвы в объединении русских земель и совместной защите княжеств от иноземных завоевателей. Брак великого полководца с дочерью Нижегородско-Суздальского князя Дмитрия Константиновича ознаменовал завершение соперничества между землями и конец междоусобицы. С тех пор Нижний Новгород и Москва стали добрыми соседями, политическими и военными союзниками, что привело к наивысшему расцвету Нижнего Новгорода в ту историческую эпоху.

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Теги:
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