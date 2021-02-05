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Зачем нужен залог при аренде автомобиля в Киеве в BLS

19 февраля 2021 11:44  [72]

Передвижение по Киеву становится вдвойне удобным и приятным с комфортным автомобилем. В компании BLS вы можете взять напрокат BMW. Представлены машины самых разных классов – бизнес, седан, комфорт, внедорожники, vip и другие. Также в данной компании вы можете арендовать и автомобили других марок. Выбор очень широк.

С компанией BLS https://bls.ua/ аренда любого автомобиля в Киеве – это совсем не роскошь, а реальность.

Почему выбирают данную компанию?

В данной фирме доступен широкий ассортимент автомобилей самого разного класса. Это минивэны, электрокары, кабриолеты, внедорожники, коммерческие авто и другие. Но не только большой ассортимент привлекает клиентов. Все машины надежные, в хорошем техническом состоянии. Ассортимент авто постоянно пополняется.

Компания BLS предлагает скидки своим клиентам. При бронировании нескольких автомобилей цены снижены. Процедура оформления машин очень простая. Автомобиль дается под залог.

Также график работы компании очень удобный. Она работает без выходных и праздничных дней.

Услуги и аренда под залог

В данной компании возможно:

  • арендовать машину без водителя;
  • взять авто напрокат с водителем;
  • арендовать разные виды машины – от эконом до премиум класса.

Возможна как посуточная, так и долгосрочная аренда. Аренда начинается от 1 суток и до 1 месяца.

Оформить аренду можно по телефону либо на сайте. Если вы берете машину напрокат на месяц, то стоимость за сутки будет самой дешевой.

Возможна аренда автомобиля под залог. Это очень удобно, так как у компании будет больше уверенности в сохранности авто, а у вас появится спокойствие в управлении автомобилем. Также аренда под залог может пригодиться для длительных путешествий по Украине. Интересно, что взяв машину в залог, вы можете затем оставить её в любом месте. Водители компании заберут её, откуда вам удобно.

Чем больше залог, тем более представительские машины вам доступны и больше круг дополнительных услуг. Если же вы не оставляете залог, то нужно оплатить страховку, что не всегда выгодно.

Вы можете арендовать машину и для доставки на автовокзал или в аэропорт. В этом случае сотрудники компании заберут её в любом месте. Также вы можете заказать машину для поездок по городу, встречи гостей представительского уровня, выездов за город всей семьей или с друзьями и так далее.

Дополнительно в салон вы можете заказать детское кресло, GPS-навигатор, интернет и wi-fi.

Аренда авто в Киеве в данной компании одна из самых выгодных. Можно воспользоваться и прокатом авто без залога. У вас должны быть водительские права, опыт вождения и возраст не менее 21 года.

Также не упустите возможностью воспользоваться арендой BMW. Она будет на выгодных условиях.

Прокат автомобилей в BLS – приятная поездка по Киеву и Украине!

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