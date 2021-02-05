Аренда вибратора бетона в Москве от прокатной компании ПрокатМаркет

Вибраторы бетона помогают улучшить качества состава и сделать готовые изделия прочными и надежными. Крупные строительные компании приобретают специальные устройства, но небольшие или молодые фирмы сталкиваются с разными финансовыми сложностями. На рынке есть много предложений от прокатных компаний, которые готовы предоставить все необходимое для эффективного решения задач на стройплощадке.

Преимущества аренды вибраторов

За аренду можно заплатить значительно меньше, чем приобрести готовую машину. Это часто основной фактор, из-за которого услуга пользуется популярностью.

К плюсам относится:

заказчики получают полностью исправное оборудование;

ремонтом и обслуживанием техники занимаются компании-арендодатели;

клиенты сами могут определить для себя срок, на который нужно взять систему;

всегда есть возможность выбора машин с учетом разных параметров.

Пригодится аренда вибратора здесь тем, кто нуждается и в дополнительном оборудовании. Многие организации предлагают полные комплексы для выполнения работ с разными типами материалов.

С помощью оборудования можно повысить плотность смеси, придать ей однородную структуру. Частота колебаний, которая передается частичкам рабочей смеси, определяет скорость уплотняющих работ.

Выбор правильного типа вибратора для бетона

Для решения строительных задач арендодатели предлагают разные модели вибраторов для бетона. Они отличаются:

способом воздействия;

используемым двигателем;

вибрационными характеристиками.

Небольшие по весу – электрические модели. Они не загрязняют окружающую среду, имеют пониженный уровень шума. Взять в аренду можно для выполнения работ, где есть центральное электроснабжение. Мощные модели работают от трехфазной сети переменного тока.

Вибраторы могут работать на бензиновом или дизельном моторе. Они отличаются повышенной мощностью, выполнением работ без перерывов. Актуально их применение на строительных площадках крупных возводимых объектов.

Пневматические варианты работают за счет сжатого воздуха, который поступает от компрессора. Такие модели в бытовом строительстве практически не используются. Часто их можно встретить на больших стройках, заводах. К плюсам относится возможность выполнения работ в условиях повышенной влажности.

Многие предприятия, предлагающие в аренду вибраторы, помогают определить нужную модель и с учетом оптимальной конструкции. Глубинные подойдут тем, кто занимается заливкой фундаментов и монолитных строений. Для работы с густым армированием подходят наружные разновидности. Площадочные актуальны для монтажа полов и дорог.

Глубинный вибратор – самый востребованный тип, который подразделяется на несколько подвидов по частоте вращения вала. Низкочастотные подходят для малоподвижных бетонов, где использован заполнитель с крупными фракциями. Среднечастотные относятся к универсальным, поэтому могут применяться для смеси с разными характеристиками. Высокочастотные целесообразно использовать для работы мелкофракционными бетонными смесями.

Выбор прокатной компании

Есть разные типы прокатных фирм, где можно получить нужный тип вибратора и другое оборудование. При выборе акцент делается на несколько основных параметров:

Знание технической базы. Менеджеры и представители должны предоставлять подробную информацию об инструменте и оборудовании, в том числе о технических характеристиках, комплектации, возможных вариантах.

Качество вибраторов. Если в организации предлагают оборудование исключительно китайского производства, стоит поискать другие варианты. Надежной признана техника из Германии, Австрии и некоторых других стран ЕС.

Степень износа. Попросите показать оборудование перед оформлением договора аренды. Солидные организации регулярно обновляют свое оборудование.

Выбранная компания ПрокатМаркет должна иметь хорошую репутацию. Узнать о ней легко по отзывам. Оценивайте скорость обслуживания, приемлемые цены и оказание консультативной поддержки своим клиентам. Есть фирмы, предлагающие скидки постоянным клиентам и тем, кто решит воспользоваться долгосрочной арендой. Перед подписанием договора внимательно изучите условия.

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