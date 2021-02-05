Новый бренд кровельных материалов Rooftop

Не так давно на рынке появился новый бренд кровельных решений Rooftop. Данный бренд изготавливает металлочерепицу из металлопроката. Все производимые материалы отличаются высоким качеством и могут обеспечить комфорт вашему дому. Они имеют разнообразие структур, широкую цветовую палитру. Кровельный прокат данной компании может выдержать любую погоду, она не поменяет свой цвет от солнца и не испортится от высокой влаги. Он останется в своем первозданном состоянии и не потеряет привлекательности.

В связи со сменой брендового названия поменялись названия фирменных материалов. Вот основные замены, которые наблюдаются у этой компании.

Стальной бархат - Rooftop Matte

Это элегантный кровельный материал, который имеет матовое покрытие. Он отличается высокой стойкостью к коррозии и солнечным лучам. В каталоге компании вы найдете различные оттенки этого материала на ваш выбор. Это материал с благородным текстурированным покрытием. Он отличается высокой стойкостью к коррозии и привлекательным внешним видом. С помощью этого материала вы сможете получить качественную и очень красивую кровлю. Вы можете купить металлочерепицу по доступной цене.

Стальной шелк - Rooftop Glance

Это недорогой металлопрокат, с помощью которого вы можете создать привлекательную и надежную кровлю. В каталоге компании представлены оригинальные оттенки. Это настоящий золотой стандарт кровли. Он отличается прекрасными показателями долговечности, прочности, огромной цветовой палитрой. Данный материал подходит для различных видов кровли. Его поверхность красивая, она не меняет своих свойств в широком диапазоне температур. Материал является экологичным и соответствует всем эпидемиологическим нормам. Он имеет гарантию пожаробезопасности.

Стальной кашемир - Rooftop Ultra

Это великолепный металлопрокат, из которого производят долговечную и прочную металлочерепицу. Он может эксплуатироваться в различном климате. Производитель предлагает гарантию от появления сквозной коррозии. Вы найдете 6 различных оттенков. Это настоящий эталон красоты среди кровельных материалов. Он отличается высокой долговечностью и прочностью, имеет защиту от внешних воздействий. Приобрести металлочерепицу данного бренда вы можете у официальных дилеров вашего региона. Специалисты помогут вам выбрать подходящий металлопрокат и оформить заказ.

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