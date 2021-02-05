Новый киноконцертный зал откроется в нижегородском "Рекорде" после реставрации Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый киноконцертный зал откроется в центре культуры "Рекорд" (ул. Пискунова, 11/7) в Нижнем Новгороде после реставрации. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович на своей странице в соцсети Instagram.

Реставрации ОКН "Общежитие института инженеров водного транспорта с кинотеатром "Рекорд" проводится в рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода.

(ход реставрации, фото из соцсети Instagram, Олег Беркович)

"Рекорд" был и остается местом силы городской интеллигенции. Здесь когда-то показывали советское "кино не для всех", слушали джаз и встречались на лекциях. Для многих начинающих музыкантов "Рекорд" стал первой сценой. Лоск интеллигенции прошлых лет почти исчез за последние 30 лет. Интерьер обветшал, а техника устарела", - написал Олег Беркович.

Однако, министр выразил уверенность, что насыщенная афиша интеллектуального кино и джазовые вечера вернутся сюда уже в конце лета.

Он рассказал, что в здании появятся новые выставочные пространства и новый кино-концертный зал.

Напомним, дизайн-проект реставрации был разработан в 2019 году.

(концепция реставрации, фото из соцсети Instagram, Олег Беркович)

СПРАВКА:

Кинотеатр открылся на ул. Пискунова в 1910 году. Туда он переехал с Нижегородской ярмарки, где функционировал как сезонный под названием "Бразильский". В 1914 году его переименовали в "Рекорд". Спустя более 20 лет в 1938 году на месте старого деревянного здания построили новое по проекту архитектора Александра Яковлева - Дом студента для института инженеров водного транспорта. Кинотеатр занял в нем два этажа, где сегодня и работает культурный центр "Рекорд".