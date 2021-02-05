Подпольное производство моторного масла обнаружили в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: скриншот видео МВД России

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подпольное производство контрафактного моторного масла обнаружили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Цех и склад находились в арендованных помещениях на территории Канавинского района. Производство работало около года.

По предварительной информации, организаторы производства приобретали недорогое моторное масло низкого качества и кустарным способом переливали его в двухсотлитровые бочки с марками известных брендов. После этого бочки пломбировались, наклеивалась этикетка и маркировка. Товар продавали оптовым покупателям из других регионов России через подконтрольные коммерческие предприятия.

"На территории производственных и складских помещений проведены обыски. В ходе них обнаружено более тонны готовой к реализации контрафактной продукции, более 250 пустых бочек с логотипами известных компаний и четыре тонны моторного масла, приобретенного для использования в качестве сырья", – рассказала Ирина Волк.

Кроме того, были изъяты пломбираторы, оборудование для нанесения надписей и этикетки. Местонахождение типографии, которая обеспечивала нелегальное производство полиграфической продукцией, также установлено.

В настоящее время образцы моторного масла находятся на экспертизе. Устанавливается сумма ущерба, причиненного компаниям-правообладателям.

Полицейские задержали троих подозреваемых.Они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3. ст 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров).