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Бизнес

Цех химического пассивирования меди и стали АПЗ переехал на новый участок

19 февраля 2021 15:07  [61] Бизнес

Фото: АПЗ

Цех №16 химического пассивирования меди и стали цеха АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" переехал на новые площади - большой гальванический зал. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

"Здесь просторно и светло. А самое главное, свежий и чистый воздух. Благодаря современной вентиляционной системе в рабочей зоне нет никакого превышения предельно допустимой концентрации химических веществ", - комментирует начальник цеха Сергей Кулешов.

На участке установлены новые ванны, все одного объема – по 70 литров, с автоматическим поддержанием температуры растворов. Линейки гальванических ванн выставлены по ходу технологического процесса, что позволяет исключить дополнительные перемещения работников во время проведения операций. Ранее ванны для пассивирования были объемом 2 и 10 литров. За счет увеличения объема ванн повысилась производительность участка.

"Остались последние штрихи: установить дополнительный стеллаж, стойки для развешивания приспособлений. Всё это улучшит эргономичность рабочих мест, и участок получится образцовым", - добавил Сергей Кулешов.

Переезд участка проходил без остановки производственного процесса. Старое помещение будет капитально отремонтировано.

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Теги:
АПЗ Производство
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