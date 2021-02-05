Рецепты разных стран

Кулинария – вид искусства, который держится особняком. Согласитесь, не так просто приготовить блюдо и подать его красиво. Да и на процесс приготовления влияет много факторов. Чтобы все получилось и выглядело аппетитно, в кухню стоит приходить в хорошем настроении. К тому же, нужно обустроить этот уголок соответствующим образом и приобрести правильные кухонные принадлежности. Да и от качества продуктов многое зависит.

В чем же заключается кулинарный успех? Действительно, как найти ответ на этот вопрос, когда рецептов очень много и все они уникальные. На сайте reciple.kz можно найти простые и интересные блюда, которые разнообразят ежедневное меню и позволяю полностью отказаться от ресторана.

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Национальная казахская кухня – какая она?

Казахская кухня у многих вызывает довольно противоречивое впечатление. В последнее время все чаще стали говорить о том, что ее нельзя отнести к разряду высокой.

Казахская кухня складывалась из мелочей. Она считается основным атрибутом ежедневного быта казахского народа. А этот народ гостеприимный и ценит свои традиции. Но не стоит забывать и про кочевой образ жизни, ведь готовить им практически всегда приходилось в полевых условиях.

Каждое блюдо, которое можно увидеть на казахском столе – это вековая история. Они брали за основу опыт предков, которые жили в суровой степи и вынуждены были постоянно переезжать.

Чтобы выжить в холодную зиму и не умереть от жажды в летнюю пору, предки этого народа должны были хорошо разбираться в вопросах здоровья и следить за тем, чтобы продукты не пропадали. Продуктов, которые были доступны, было не так много. Из небольшого количества продуктов и были придуманы вкусные блюда, в которых сохранялись все полезные свойства. Но и про вкус, конечно же, не забывали. В итоге кухня стала богатой, но не сильно разнообразной. А про полезные свойства и говорить не стоит, их предостаточно.

Стоит отметить и то, что у каждого блюда тут есть своя история и готовят их по особому случаю. К примеру, бешбармак подают на стол, когда приходят гости.

Трапеза в казахской семье – это ритуал. За столом обычно собираются родственники, которые приезжают со всех уголков страны, друзья, соседи и просто знакомые.

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