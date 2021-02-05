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Происшествия

Двое нижегородцев подозреваются в убийстве знакомого из-за нежелания отдавать ему долг

19 февраля 2021 15:40  [47] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое нижегородцев подозреваются в убийстве знакомого из-за нежелания отдавать ему долг. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно опубликованной информации, следователи расследуют уголовное дело по факту убийства и сокрытия тела 64-летнего мужчины на территории Богородского района.

По версии следствия, еще в июне 2019 года двое мужчин - 29-летний и 36-летний нижегородцы под обманным предлогом вывезли на своем автомобиле потерпевшего на участок безлюдной местности. Там они убили мужчину, а его тело сокрыли.

Основанием для преступления послужил тот факт, что мужчины не желали отдавать крупный долг погибшему.

В феврале этого года злоумышленники были задержаны.

Сейчас следователи проверяют причастность данных мужчин к другим преступлениям.

Следователи СК обращаются к жителям города, если Вы опознали в подозреваемых гражданах лиц, которые совершили противоправные деяния, просьба сообщить об этом по телефону: 89200695020.

 

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Теги:
СК РФ Убийство
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