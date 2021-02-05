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Двое нижегородцев подозреваются в убийстве знакомого из-за нежелания отдавать ему долг. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно опубликованной информации, следователи расследуют уголовное дело по факту убийства и сокрытия тела 64-летнего мужчины на территории Богородского района.
По версии следствия, еще в июне 2019 года двое мужчин - 29-летний и 36-летний нижегородцы под обманным предлогом вывезли на своем автомобиле потерпевшего на участок безлюдной местности. Там они убили мужчину, а его тело сокрыли.
Основанием для преступления послужил тот факт, что мужчины не желали отдавать крупный долг погибшему.
В феврале этого года злоумышленники были задержаны.
Сейчас следователи проверяют причастность данных мужчин к другим преступлениям.
Следователи СК обращаются к жителям города, если Вы опознали в подозреваемых гражданах лиц, которые совершили противоправные деяния, просьба сообщить об этом по телефону: 89200695020.
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