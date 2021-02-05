Навашинский ДК получил на создание виртуального концертного зала 1 млн рублей Культура и отдых

Фото: с сайта ДК

Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры городского округа Навашинский" стал победителем конкурсного отбора субъектов РФ на создание виртуальных концертных залов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2021 году в рамках реализации региональных программ "Культурная среда" и "Цифровая культура" национального проекта "Культура" на базе учреждения будет оборудован виртуальный концертный зал на 100 мест, который позволит демонстрировать онлайн-выступления или записи концертов Московской филармонии.

Напомним, в 2021 году виртуальный концертный зал откроется в Сарове. Помещение в центре развития культуры и искусства рассчитано на 350 мест, на его создание заложено 5,7 млн рублей. С 2019 года на средства из федерального бюджета созданы пять виртуальных концертных залов - в Чкаловске, Шахунье, Заволжье, Первомайске и Выксе.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".