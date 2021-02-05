Нижегородские полицейские спасли замерзающего на обочине трассы уроженца Африки Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Полицейские МО МВД России "Навашинский" спасли замерзающего на обочине трассы "Нижний Новгород–Касимов" в Вачском районе уроженца африканской республики. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

О попавшем в сложную ситуацию водителе сообщили сотрудники диспетчерской службы, и полицейские выехали на место.

Мужчина по имени Мишель Коне Диссикует рассказал полицейским, что уже шесть лет проживает в Нижнем Новгороде. В этот день он купил себе автомобиль для работы в р.п. Вача и уже возвращался домой, когда в машине сломался генератор.

Сообщается, что Мишеля Коне Диссикует в служебном автомобиле доставили до отдела полиции, где напоили горячим чаем. Затем сотрудники полиции вызвали эвакуатор, чтобы машину отбуксировали в технический сервис. Сейчас ее отремонтировали.