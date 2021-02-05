Новая схема на Циолковского
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
19 февраля 2021 18:49  [44] Дорогу Ушаково-Венец в Богородском районе отремонтируют в 2021 году
19 февраля 2021 18:41  [70] Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров проверил благоустройство на Автозаводе
19 февраля 2021 18:30  [47] Льготная программа "Сельская ипотека" продолжит действовать в Нижегородской области в 2021 году
19 февраля 2021 18:21  [77] Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров оценил готовность платформы проектов ФКГС в Нижегородской области
19 февраля 2021 18:00  [200] Постоянный поворот направо теперь стал доступен на улице Коминтерна
19 февраля 2021 17:51  [131] Нижегородские полицейские спасли замерзающего на обочине трассы уроженца Африки
19 февраля 2021 17:14  [262] Волонтеры 20 февраля будут раздавать прохожим в Нижнем Новгороде почтовые открытки
19 февраля 2021 16:08  [114] Протекающую крышу детской поликлиники в Сергаче планируется починить к маю
19 февраля 2021 16:00  [145] Стратегическая сессия прошла на базе молодежного центра "Высота" в Нижнем Новгороде
19 февраля 2021 14:49  [154] Реставрация входных групп парка "Швейцария" выполнена на 20%
Общество

Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров проверил благоустройство на Автозаводе

19 февраля 2021 18:41  [70] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров проверил состояние общественных пространств в Автозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Замминистра оценил внешний вид и содержание сквера по улице Прыгунова, пляжа в парке культуры и детской площадки на проспекте Молодёжный, которые благоустроили по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" в 2019-2020 годах.

"Я здесь был в 2019 году, поэтому и сейчас решил заехать, посмотреть, как общественные территории содержатся, особенно в зимний период. Приятно видеть, что все работает и находится в исправном состоянии. Несмотря на холодную погоду, на детской площадке дети с родителями, в парке гуляют люди. Это говорит о том, что пространства востребованы, а значит решения об их благоустройстве принимались правильно, вместе с жителями", - сказал Максим Егоров.

"Отдельно хочу отметить, что и губернатор региона Глеб Никитин, и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уделяют много внимания вопросам формирования комфортной, современной городской среды. Это, безусловно, положительно влияет на качественное развитие и города, и региона", - добавил он.

Юрий Шалабаев отметил, что бюджетное финансирование, направленное на городское благоустройство по разным программам, ежегодно увеличивается. В прошлом году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" сделано 32 парка и сквера, в этом планируется ещё 31. Все проекты многократно обсуждают с нижегородцами и на этапе выбора площадок, и во время проведения работ.

Напомним, губернатор Нижегородской области сообщил, что нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые планируется благоустроить в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", на новой федеральной платформе. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Разрабатывает платформу Минстрой России совместно с АНО "Диалог Регионы". На ней будет проводиться голосование и по объектам благоустройства, и по дизайн-проектам. По каждому объекту можно будет связаться с его куратором и задать интересующие вопросы. Кроме того, заработают общие горячие линии. Платформа предполагает комплексный подход к проведению голосования и сбору мнений жителей.

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph