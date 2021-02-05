Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров проверил благоустройство на Автозаводе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров проверил состояние общественных пространств в Автозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Замминистра оценил внешний вид и содержание сквера по улице Прыгунова, пляжа в парке культуры и детской площадки на проспекте Молодёжный, которые благоустроили по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" в 2019-2020 годах.

"Я здесь был в 2019 году, поэтому и сейчас решил заехать, посмотреть, как общественные территории содержатся, особенно в зимний период. Приятно видеть, что все работает и находится в исправном состоянии. Несмотря на холодную погоду, на детской площадке дети с родителями, в парке гуляют люди. Это говорит о том, что пространства востребованы, а значит решения об их благоустройстве принимались правильно, вместе с жителями", - сказал Максим Егоров.

"Отдельно хочу отметить, что и губернатор региона Глеб Никитин, и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уделяют много внимания вопросам формирования комфортной, современной городской среды. Это, безусловно, положительно влияет на качественное развитие и города, и региона", - добавил он.

Юрий Шалабаев отметил, что бюджетное финансирование, направленное на городское благоустройство по разным программам, ежегодно увеличивается. В прошлом году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" сделано 32 парка и сквера, в этом планируется ещё 31. Все проекты многократно обсуждают с нижегородцами и на этапе выбора площадок, и во время проведения работ.

Напомним, губернатор Нижегородской области сообщил, что нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые планируется благоустроить в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", на новой федеральной платформе. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Разрабатывает платформу Минстрой России совместно с АНО "Диалог Регионы". На ней будет проводиться голосование и по объектам благоустройства, и по дизайн-проектам. По каждому объекту можно будет связаться с его куратором и задать интересующие вопросы. Кроме того, заработают общие горячие линии. Платформа предполагает комплексный подход к проведению голосования и сбору мнений жителей.

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".