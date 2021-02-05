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Политика

Глеб Никитин провел первое заседание комиссии Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы"

19 февраля 2021 18:53  [57] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 февраля провел первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Комиссия была создана в конце 2020 года в соответствии с Указом президента России Владимира Путина. Председателем комиссии был назначен Глеб Никитин.

Как отметил губернатор Нижегородской области, для выработки оперативных решений сформирован президиум комиссии, в который включены 25 человек. Кроме того, в рамках комиссии создан проектный совет.

"В проектный совет вошли все главы регионов, которые работают в составе комиссии. В таком формате мы будем формировать общую позицию регионов в проектном комитете национального проекта "Экология", который возглавляет заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что при необходимости в составе комиссии Госсовета будут сформированы экспертные советы по отдельным направлениям, а также призвал членов комиссии активно участвовать в работе лично, направлять предложения в секретариат комиссии по проблемным вопросам.

Кроме организационных вопросов, на заседании комиссии также был рассмотрен вопрос о методиках расчета показателя "Качество окружающей среды" для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц, которые были доработаны Минприроды России с учетом совместно выработанных на заседаниях комиссии решений.

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Теги:
Глеб Никитин Экология
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