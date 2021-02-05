Два человека погибли в ДТП на пр.Гагарина 20 февраля Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два человека погибли в ДТП на пр.Гагарина 20 февраля. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла утром - в 06:15 20 февраля на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде.

Известно, что водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai.

В результате автоаварии погибли два человека - пассажиры, которые находились в автомобилях.

В настоящий момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.