Директор МУП в Балахне задержан за превышение полномочий и ущерб бюджету в 15 млн рублей Политика

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Директор МУП "Центр обеспечения градостроительной деятельности" в Балахне задержан за превышение полномочий и ущерб бюджету в 15 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

Следователи полагают, что еще в 2013 году мужчина заключил договор обмена комплекса зданий ГОУ "Правдинский техникум целлюлозно-бумажной промышленности" (Балахна) на земельный участок и здание на ул. Дзержинского (Балахна).

При этом стоимость зданий техникума была в несколько раз выше. В итоге мужчина своими действиями причинил ущерб бюджету Балахнинского района в размере не менее 15 млн рублей.

Сейчас мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.